Amazon lancia gli iPhone 13: spedizione il 24 settembre

Non c’è solo Apple a lanciare i nuovi prodotti della Mela: anche Amazon da qualche minuto ha attivato i preordini e messo in vendita i nuovi iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Si tratta di una novità di particolare interesse per chi desidera acquistare i nuovi modelli e averli (quasi) subito.

Amazon, rivenditore autorizzato Apple, solitamente riesce infatti ad avere i nuovi prodotti che la Mela lancia sul mercato molto prima dei grandi rivenditori e in non rari casi fa attendere i clienti meno di quanto non faccia Apple con il suo negozio online. È successo due anni fa con iPhone 11 e anche lo scorso anno con iPhone 12. Mentre su Apple Store, dopo i primi minuti di disponibilità che è andata presto esaurita, si era costretti a lottare con scarsa disponibilità e spesso con tempi di consegna biblici, su Amazon era possibile comprare i prodotti in tempi molto brevi, spesso con spedizione in giornata.

Al momento per i preordini di quasi tutti gli iPhone 13 e iPhone 13 Pro di Amazon la spedizione viene prevista per venerdì 24, come nel caso di Apple, questo significa che potrebbero arrivare tra domenica e lunedì se l’esperienza del passato è una buona maestra. Comprare su Amazon e su Apple Store è quindi una scelta sostanzialmente equivalente anche se Amazon offre qualche vantaggio in più in termini di diritti di recesso.

