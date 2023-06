Prime Day 2023, gli sconti e le promo di cui approfittare subito

Preannunciato e previsto, il Prime Day, è stato annunciato ufficialmente nei giorni scorsi. L’evento annuale di Amazon con moltissime offerte su un’ampia selezione di prodotti partirà, come vi abbiamo spiegato, a mezzanotte dell’11 luglio per chiudersi dopo 48 ore, le 23:59 del 12 luglio. Ma anche se la grandissima mole delle promozioni e sconti partirà proprio nel preciso istante in cui scocca il Prime Day, già da oggi è possibile fruire di offerte speciali. Vediamo quali

Offerte supermercato

Amazon Fresh: Dal 27 giugno, i clienti Amazon Prime possono ottenere sconti esclusivi in cassa su una speciale selezione di centinaia di prodotti che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

Amazon Supermercato: dal 21 giugno, U2 Supermercato e Pam PANORAMA renderanno disponibili, per i clienti Amazon Prime, offerte su centinaia di prodotti per la spesa di tutti i giorni. Inoltre i nuovi clienti avranno 10€ di sconto sui primi 3 ordini di almeno 50€ spesi su U2 Supermercato e, a partire dal 01/07, 15€ di sconto sui primi 3 ordini di almeno 70€ spesi su Pam PANORAMA.

Amazon Music Unlimited gratis per quattro mesi

Amazon Music Unlimited: i clienti Amazon Prime che non hanno mai usato Amazon Music Unlimited, potranno provarlo per un periodo di uso gratuito di 4 mesi. A zero Euro mettete mano ad un catalogo di oltre 50 milioni di canzoni, centinaia di playlist e radio personalizzate, con gli album di artisti del calibro di Taylor Swift, Ed Sheeran, Katy Perry e Coldplay, insieme ad altri importanti come Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Zucchero, Fabrizio de André, Elvis Presley e David Bowie e più recenti come Fedez, Baby K… tra l’altro tutti richiamabili attraverso i comandi vocali di Alexa sul iOS e Android e sugli speaker Echo Amazon.

Audible gratis per tre mesi

Audible: i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible.it (o hanno disdetto l’abbonamento da almeno 6 mesi), sarà possibile abbonarsi al servizio per un periodo di uso gratuito di 3 mesi A chi non sapesse che cosa è Audible, ricordiamo Iche si servizio in abbonamento di audiolibri e podcast di proprietà di Amazon. L’utente non deve far altro che effettuare l’accesso col proprio account Amazon (o crearne prima uno se non ce l’ha) e attivare l’iscrizione che, come dicevamo, è gratis per i primi 30 giorni. A quel punto si ottiene l’accesso illimitato a migliaia di audiolibri e podcast per un mese, da ascoltare quando e dove si vuole.

Kindle Unlimited gratis per tre mesi

Kindle Unlimited: i clienti Amazon Prime potranno usufruire di tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€. Che cosa è Kindle Unlimited? In pratica vi basta immaginare un servizio come Apple Music o Netflix trasportato nel mondo dei libri: vi scaricate quel che vi pare sul vostro dispositivo o dall’applicazione Kindle e leggete. Se non vi piace il libro o scoprire che non vi serve semplicemente lo cancellate e non avrete pagato nulla. Meglio quindi di una biblioteca e con il vantaggio di poter scaricare gli stessi libri su tutti i dispositivi mobili in proprio possesso, dagli e-reader della gamma Kindle fino agli smartphone e tablet (ma anche Mac e PC) Apple oppure Android, mantenendo sottolineature, segnalibri e qualsiasi altra personalizzazione applicata durante la lettura.

Buono da 15 € da Amazon Photo

Amazon Photos: I clienti Amazon Prime che scaricheranno l’app Amazon Photos per iPhone o Android e caricheranno la loro prima foto, dopo avere attivato il salvataggio automatico, riceveranno una email per fruire di un codice promozionale del valore di 15€ da usare, magari, per il Prime Day (su prodotti venduti e spediti da Amazon e su un minimo di spesa di 30€). Vi ricordiamo che Amazon Photos è un servizio particolarmente interessante perchè offre spazio per foto illimitato.

Offerte Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Gaming: fino all’11 luglio, i clienti Amazon Prime possono ricevere dei bonus ogni settimana su vari giochi, tra cui Prey, Baldur’s Gate II, Shovel Knight: Showdown, e STAR WARS: Il Potere della Forza™. Inoltre, I clienti Amazon Prime hanno accesso a vari contenuti in-game per molti giochi popolari nel corso delle prossime quattro settimane, tra cui Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0, e Pokémon GO.

Offerte Amazon Seconda Mano Fino al 2 luglio, potete approfittare di uno sconto del 30% sui prodotti di Amazon della sezione Seconda Mano. Ricordiamo che i prodotti Seconda Mano (un tempo noti come prodotti Warehouse) Deals come spiega la stessa Amazon sono «articoli resi, con lievi difetti (es. danni subiti in magazzino) o riparati che sono in buone condizioni, ma che non rispettano i rigorosi standard di Amazon.it e pertanto non possono essere venduti come “nuovi”». Prima di mettere in vendita i prodotti di Amazon Warehouse Deals, ne vengono verificate le condizioni estetiche e le funzionalità. I prodotti in sconto sono raggruppati all’interno di una pagina dedicata. Lo sconto appare direttamente nel carrello

Prime Day con Macitynet i suoi canali Telegram

Macitynet ha creato un guida su come prepararsi al Prime Day. In linea generale vi consigliamo di iscrivervi subito al Prime Day potendo fruire del periodo gratuito.

In aggiunta a questo vi ricordiamo che è possibile anche iscriversi ai nostri canali offerte. Ne abbiamo due: uno per le promozioni di elettronica e uno in cui pubblichiamo offerte di moda, cucina, prodotti per la casa e così via. Qui vi spieghiamo come funzionano. Qui sotto trovate i link per iscrivervi

Prepararsi con Amazon

Da parte sua Amazon ha reso la preparazione a Prime Day più facile e vantaggiosa che mai. I clienti Amazon Prime possono ricevere consigli personalizzati sui prodotti e impostare notifiche e promemoria sulle offerte per prepararsi al meglio. Per partecipare, i clienti possono iscriversi ad Amazon Prime o iniziare un periodo di uso gratuito su