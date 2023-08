Amazon prova a cambiare il sistema di voto a cinque stelle

Amazon sta mettendo mano su alcuni pilastri della sua piattaforma di e-commerce: negli scorsi giorni sono arrivati i primi riassunti generati da AI delle recensioni degli utenti: ora Amazon sta anche sperimentando un sistema di voto alternativo alle cinque stelle che tutti conosciamo.

Le novità risultano visibili in alcuni paesi, tra cui Germania e India, ma non ancora per tutti gli utenti. Dagli avvistamenti di Android Police, da cui ripotiamo una schermata, le pagine di prodotto Amazon con il nuovo sistema visualizza la media del voto delle stelle con un numero affiancato da una sola stella colorata di giallo.

Sparisce l’immagine delle cinque stelle che mostra visivamente la media dei voti. La presenza di una singola stella potrebbe inizialmente confondere gli utenti abituati da anni al sistema tradizionale, in aggiunta sparisce anche il numero totale delle recensioni totalizzate dal prodotto.

In un’altra versione di test del nuovo sistema di voto Amazon la singola stella gialla e il numero con la media dei voti sono affiancati anche dalla sola percentuale di voti ottenuti a cinque stelle piene. Le novità in fase di test non sembrano convincere molto, se non altro perché con il sistema attuale basta una sola occhiata alle cinque stelle, colorate di giallo o meno, per verificare al volo il voto medio delle recensioni utente.

Invece con il nuovo sistema di visualizzazione occorre leggere di più per avere meno informazioni di prima, in ogni caso gli utenti interessati possono fare un click sul voto per accedere alle recensioni utente complete e relative statistiche.

In pratica per conoscere il numero totale delle recensioni e anche la suddivisione in base ai voti serve un passaggio in più rispetto a prima. Un dettaglio che gli utenti Amazon più accaniti potrebbero non gradire. Il colosso dell’e-commerce non ha commentato la richiesta di dettagli di The Verge, limitandosi a una dichiarazione formale «Innoviamo sempre per conto dei clienti per offrire la migliore esperienza di acquisto possibile».

La fase di test potrebbe anche concludersi con un nulla di fatto, oppure Amazon potrebbe implementare il nuovo sistema modificandolo. Quello che è certo è che ogni cambiamento nel sistema di recensioni e di voti sarà preso molto seriamente da Amazon: è considerato uno dei punti di forza dell’ecommerce fin da quando è stato introdotto nel 1995.

Ricordiamo che a giugno ha fatto scalpore l’anticipazione secondo la quale Amazon sta valutando un servizio di connettività cellulare gratis per gli abbonati a Prime. Amazon sta organizzando una festa Offerte Prime a ottobre.