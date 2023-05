Kindle Scribe, arriva l’aggiornamento che cambia tutto

Umberto Eco diceva che «I libri si rispettano usandoli, non lasciandoli stare: se il libro è vostro e non ha valore di antiquariato non esitate ad annotarlo», ma se nonostante tutto considerate gli appunti presi su un libro niente meno che una sudicia contaminazione, allora sarete probabilmente felici di scoprire che tutto questo potrete evitarlo, pur godendo dei vantaggi di tale pratica, grazie all’aggiornamento di Kindle Scribe.

È appena arrivato e indubbiamente rivoluziona quel che si può fare con questo e-reader, il primo di Amazon che supporta il pennino per scriverci sopra come se fossero carta e penna, perché dalla semplice scrittura di note e taccuini adesso si passa agli appunti scritti direttamente sulle pagine di libri, riviste e documenti.

Le novità dell’aggiornamento di maggio 2023

Per questa prima fase di lancio la nuova funzione viene supportata principalmente da riviste come cruciverba e sudoku, anche perché visualizzarle sullo schermo senza poterci scrivere sopra ne renderebbe insensato l’acquisto su Kindle Scribe.

Tutti i libri che supportano la possibilità di scriverci sopra sono raccolti all’interno della nuova sezione chiamata Write-on Books, mentre per gli altri c’è comunque la possibilità di aggiungere una nota adesiva che sostanzialmente permette di posizionare un rettangolo dove poi scrivere col pennino.

E mentre aspettiamo con ansia di poter scrivere anche sui margini di qualsiasi libro, nel frattempo l’aggiornamento odierno consente ai possessori di Kindle Scribe di poter condividere le note convertendole in testo attraverso un file in formato .txt che potrà per altro essere modificato (per aggiunte o correzioni) prima dell’invio.

Viene inoltre introdotto lo strumento Lazo con cui selezionare e poi spostare e ridimensionare note e scarabocchi, o anche solo per tagliarle e poi copiarle e incollarle dentro adesivi, taccuini e PDF.

A proposito dei PDF, anche qui le novità sono tante e importanti; d’altronde un Kindle Scribe risulta particolarmente utile proprio a chi lavora con i documenti in questo formato. E così ora grazie al nuovo aggiornamento diventa possibile ritagliarne i margini per migliorare la lettura, evidenziare il testo e aggiungere delle note.

Si può anche selezionare una porzione di testo per cercare una definizione o maggiori informazioni su Wikipedia, o più semplicemente per tradurlo. E infine viene introdotto il supporto alla visualizzazione orizzontale oppure verticale, in modo da adattare la lettura dei PDF in base al contesto.

Come aggiornare

Se lasciate fare al sistema di aggiornamento automatico è probabile che per ottenere tutti questi benefici dovrete aspettare ancora qualche settimana. Se invece volete aggiornare subito, potete scaricare quest’ultima versione (la numero 5.16.2) direttamente da qui.

Per saperne di più sul Kindle Scribe (in attesa della nostra recensione) potete leggere questo articolo di macitynet.