Amico dell’Ambiente, l’app per sostenere le associazioni con la raccolta tappi

La raccolta tappi diventa digitale con Amico dell’Ambiente: si potrà capire immediatamente quanto servirà la raccolta promossa da associazioni e scuole.

Raccogliere i tappi e sapere quanto il nostro piccolo contributo è stato utile ad e associazioni e scuole e, ovviamente, alla natura, ora è possibile grazie ad un’app, sviluppata da Amico dell’Ambiente. Amico dell’Ambiente, un progetto che, attraverso la raccolta di plastica da riciclo, mira a sostenere delle realtà associative e contemporaneamente a salvaguardare la natura, ora parla digitale: ha lanciato da qualche giorno l’app per conoscere il mondo del riciclo e della plastica, ricevere news e calcolare in modo rapido e intuitivo il guadagno ricavato dai tappi raccolti.

L’app, disponibile sia su App Store sia su Google Play, realizzata con l’agenzia di comunicazione e marketing Gruppo Icat, guida gli utenti di qualsiasi età attraverso un percorso di navigazione rapido, semplice e intuitivo. Con una grafica semplice e chiara, è possibile comprendere in modo facilissimo quali materiali raccogliere e quali no, visualizzare su una mappa le associazioni iscritte al programma e restare aggiornati con le news del settore. Un’attenzione in più è data alle scuole, che potranno richiedere informazioni sui laboratori didattici da inserire nel programma. L’app di Amico dell’Ambiente permette anche di calcolare velocemente a quanti euro corrispondono i chilogrammi di tappi raccolti.

«Amico dell’Ambiente – dichiara Giovanni Giantin, impegnato da oltre 35 anni nel riciclo dei materiali plastici – è un progetto che si è affermato nel tempo grazie al passaparola e alla testimonianza di chi ha contribuito attivamente negli anni. Oggi è fondamentale avere uno strumento digitale che si avvicini a quella community di persone unite dal desiderio di fare del bene all’ambiente. Da questo bisogno nasce un’App che si rivolge a tutti: dai cittadini di tutte le età alle singole realtà associative, a ciascuno è rivolto l’invito a contribuire in modo attivo e consapevole alla raccolta dei tappi».

Da oltre dieci anni Amico dell’Ambiente, un progetto che parla ai cittadini in modo semplice e chiaro di Green economy: non solo vuole rendere più consapevoli i cittadini sull’importanza di riciclare la plastica, ma li coinvolge attivamente anche nella raccolta dei tappi di bottiglia. Scuola, associazioni, istituzioni pubbliche e aziende possono impegnarsi in una raccolta tappi che andrà poi consegnata a una lista di società presenti in tutta Italia. A queste il compito poi di riciclare il materiale ricevuto. Dal 2007 in dieci anni sono stati devoluti a coloro che hanno aderito all’iniziativa oltre 400mila euro. Un progetto che ora punta il suo sguardo verso l’orizzonte digitale, per continuare a camminare con innovazione e intelligenza sulla strada del rispetto dell’ambiente.

L’app per sostenere con la raccolta tappi si può scaricare dallo Store: Amico dell’Ambiente è compatibile con iPhone e iPad e richiede iOS 9.0 o versioni successive.