AmpliTube X-GEAR, i pedali per chitarra con gli effetti di IK Multimedia

Per anni i chitarristi hanno potuto accedere agli effetti per chitarra di IK Multimedia spendendo meno di quel che si spenderebbe comprando i singoli pedali, ma chi preferisce l’approccio fisico senza rinunciare alla qualità degli effetti dell’azienda, presto potrà acquistare i pedali della nuova serie X-GEAR in arrivo il mese prossimo.

In pratica sono pedali per chitarra in tutto e per tutto, ciascuno con dentro 16 effetti, selezionabili in base all’occorrenza. In questo modo non c’è bisogno di acquistare un pedale o una pedaliera MIDI da collegare poi all’app di Amplitube installata su iPhone o iPad, come si è potuto fare fino ad oggi: basta uno di questi pedali per poter aggiungere alla chitarra gli effetti desiderati, senza bisogno di altro.

Questo sistema quindi da un lato semplifica l’approccio all’effettistica per chitarra elettrica, dall’altro lo rende Smart perché da un solo pedale si può accedere fino ad un massimo di sedici effetti diversi, dai più popolari di AmpliTube ai nuovi algoritmi di riverbero e delay, fino alle versione X-GEAR virtuali degli stessi effetti. L’app AmpliTube 5 (versione SE inclusa) si può ancora usare per registrare e modificare le impostazioni e salvare così i preset sul pedale X-GEAR corrispondente.

Questo sistema semplifica anche lo spostamento di suoni e effetti tra palco e studio, con un suono di qualità sempre a disposizione. Ogni pedale usa una scocca in alluminio anodizzato e ciascuno di essi è caratterizzato da un’elaborazione interna fino a 192kHz con oversampling 4x e presenta un suo effetto distorsione, modulazione, delay e reverbero, oltre a 16 algoritmi diversi e 50 preset di fabbrica (se ne possono poi memorizzare fino ad un massimo di 300), e c’è pure l’interfaccia MIDI per l’uso tradizionale.

Usano convertitori a bassissimo rumore 24-bit/192kHz, una risposta in frequenza da 5 Hz a 24 kHz, gamma dinamica fino a 123 dB e dry path analogico puro e true o soft bypass selezionabile. Ogni pedale della serie AmpliTube X-GEAR include una versione virtuale corrispondente per Mac/PC e una copia di AmpliTube 5 SE.

Si può scegliere tra la distorsione X-DRIVE, la modulazione X-VIBE, il delay X-TIME e il riverbero X-SPACE, ciascuno in vendita da questo agosto a 365,99 euro IVA compresa.