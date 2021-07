Secondo voci da Taiwan l’iPhone SE 3 arriverà il prossimo anno

Apple ha in programma un nuovo iPhone SE con display da 4,7″ e SoC A14 Bionic, (lo stesso di iPhone 12) un dispositivo che dovrebbe arrivare nella prima metà del prossimo anno. A riferirlo è il sito taiwanese DigiTimes che a sua volta cita supposizioni dell’analista Ming-Chi Kuo che già lo scorso mese aveva riferito dell’arrivo dell’iPhone SE di nuova generazione per il 2022 con processore A14 e funzionalità 5G.

Ming-Chi Kuo ha in precedenza riferito che l’iPhone SE – dispositivo che ha come target clienti che preferiscono telefoni con display di piccole dimensioni – sarà il “telefono 5G più economico di sempre”, ribadendo che potrebbe rafforzare la posizione di Apple nel sempre più concorrenziale settore degli smartphone 5G.

Il primo iPhone SE fu presentato nel marzo del 2016, un dispositivo che si colloca nella fascia più economica degli smartphone iOS, pensato per affiancare l’iPhone 6s come fascia di prezzo nella linea iPhone; la seconda generazione arrivò nel 2020, dopo quattro anni dall’uscita del primo modello, in sostituzione dell’iPhone 8 e 8 Plus, e vanta un SoC A13 Bionic, con caratteristiche simili a a un iPhone 11 dal punto di vista hardware e prestazionali.

iPhone SE è attualmente l’unico iPhone a offrire il sensore Touch ID e il pulsante Home, funzionalità che dovrebbero vedere anche sul futuro nuovo modello.

Tutto quello che c’è da sapere sulla gamma iPhone 12 è in questo approfondimento, invece per tutto quello che sappiamo finora sui prossimi iPhone 13 rimandiamo a questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TVsono disponibili ai rispettivi collegamenti.