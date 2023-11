Nella beta di watchOS 10.2 di nuovo l’opzione per cambiare quadrante con lo swipe

Nella beta di watchOS 10.2 – versione preliminare del sistema operativo di Apple Watch al momento disponibile per sviluppatori e beta tester – Apple ha di nuovo attivato la funzionalità che sulle precedenti versioni di watchOS consentiva di cambiare il quadrante con la gesture dello swipe sul display.

L’utente ora ha la possibilità di scegliere se attivare o no il cambio quadranti con lo swipe; attivando questa opzione dalle Impostazioni dell’oroglogio, è possibile scegliere un quadrante diverso tenendo premuto il quadrante, scorrendo (verso destra o verso sinistra) fino a individuare quello desiderato e quindi toccarlo per attivarlo.

L’opzione in questione era il comportamento di default su watchOS 9, ma con l’aggiornamento a watchOS 10 questa possibilità era stata disattivata perché in passato diversi utenti avevano lamentano che il cambi poteva avvenire inavvertitamente, per errore. La nuova gesture studiata da Apple prevede una pressione maggiore prima che sia effettivamente presentata la galleria che consente di scegliere tra i vari quadranti attivi.

Nell’ultima beta di watchOS 10.2 la funzionalità che consente di richiamare i quadranti con lo swipe si può attivare direttamente dall’orologio andando su Impostazioni > Orologio.

watchOS 10.2 beta 3 adds back the feature that allows you to swipe between watch faces! This feature was removed in watchOS 10.0 pic.twitter.com/7OWgdMkp72 — Aaron (@aaronp613) November 16, 2023

Come sempre l’utente può personalizzare molti quadranti di Apple Watch come desidera e con le funzioni che preferisce: è possibile scegliere tra design, modificare i colori, funzionalità varie, e aggiungerlo alla propria raccolta (quelle che verranno presentate con lo swipe sul display). Si può cambiare quadrante in qualsiasi momento per visualizzare l’ora come si preferisce o semplicemente per variare un po’.

Aprendo l’app Watch su iPhone, è possibile selezionare “I miei quadranti” e da qui modificarli in vari modi. Dalla sezione “Galleria quadranti” della stessa app è invece possibile selezionare quadranti alternativi. In alcuni quadranti puoi aggiungere funzionalità speciali, chiamate complicazioni, in modo da poter controllare rapidamente elementi come i prezzi delle azioni, il meteo o informazioni delle altre app installate.