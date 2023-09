Emoji Kitchen fonde due emoji per crearne sempre nuovi

Scegliete due emoji e il divertente Emoji Kitchen ne crea uno nuovo sommando e fondendo insieme i due scelti dall’utente: in questo modo è facile crearne al volo sempre di nuovi, diversi e originali da utilizzare in chat e messaggi a seconda dell’occasione e del proprio stato d’umore.

Emoji Kitchen prima esclusiva Android, ora per tutti

Per circa due anni Emoji Kitchen è stata una funzione esclusivamente disponibile nella tastiera Google Gboard per dispositivi Android, come rileva 9to5Google. Ora invece è disponibile per tutti perché direttamente integrata nella barra di Ricerca di Google, così è sempre a portata di dito nel browser da iPhone, iPad , Mac e PC Windows, ma anche da qualsiasi altro dispositivo con accesso a Internet e browser.

Anche se di emoji ce ne sono ormai una infinità e di tutti gli stili, con nuove aggiunte ogni anno, risulta interessante e anche divertente crearne di nuovi e personali. Emoji Kitchen riesce a rendere il processo ancora più immediato e coinvolgente grazie alla semplice ma efficace interfaccia grafica.

Crea emoji dal browser

Basta digitare Emoji Kitchen nella barra di ricerca e indirizzi di Google nel browser e poi premere il pulsante Inizia per accedere al volo all’interfaccia. L’esempio mostrato a schermo riporta immediatamente la funzione: ci sono due emoji in due grandi icone con al centro il segno della somma + e subito a fianco l’emoji risultante creata sommando insieme, unendo e fondendo le emoji di partenza.

Al nostro primo accesso l’icona con il volto del maiale stile cartoon è sommata insieme a quella di una fetta di formaggio: il risultato è facilmente immaginabile. Premendo sotto il pulsante Randomizza il sistema propone al volo un’altra coppia di emoji fuse insieme: utile quando non si hanno idee o per ottenere al volo una emoji mai vista prima da usare subito in chat.

Sforna emoji pronte a tutto

Con il pusalnte a fianco Cancella Tutto possiamo scegliere personalmente le due emoji da fondere insieme per creare quella che si serve giusta per l’occasione. Il risultato si può copiare negli appunti o trascinare direttamente dove intendiamo usarlo.

Si tratta di un file immagine .png con sfondo bianco. Invece in Messaggi su iPhone la nostra emoji Frankenstein è mostrata come immagine con sfondo trasparente. Peccato che la selezione di partenza sia più limitata rispetto a tutte le emoji disponibili, ciononostante Emoji Kitchen rimane un utility utile per i social e divertente da usare.

Per gli amanti degli emoji a questo indirizzo trovate una guida su come sfruttarli al volo su Mac.