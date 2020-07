Anker Life Q10, le cuffie over-ear con USB-C e 60 ore di autonomia a soli 34,49 euro spedite

Il mercato delle cuffie intorno a 50 euro è molto affollato, ma le Soundcore Life Q10 di Anker riescono ad elevarsi sopra la media e a distinguersi dal gruppo. Se volete comprarle, al momento potete approfittare dello sconto pagandole soltanto 34,49 euro spedizione inclusa.

Sono costruite con plastiche di buona qualità, sono eccezionalmente comode, possono essere indossate anche a lungo senza dolori e fastidi (se si mette da parte una certa tendenza a riscaldare il padiglione auricolare) e sono anche facilmente trasportabili grazie al design che permette loro di essere piegate. La qualità del suono che producono è buona, senza dubbio superiore al livello che ci si attenderebbe da un prodotto di questo costo.

Si tratta di cuffie per un uso quotidiano, per un viaggio in treno o in metropolitana privo di preoccupazioni che derivano dall’uso di prodotti di costi molto più elevati senza rinunciare ad una qualità soddisfacente. Possono anche essere le cuffie giuste per la casa, una conferenza via Skype o la scuola a distanza o semplicemente per girare per la casa accompagnati dalla propria colonna sonora. Ve ne abbiamo parlato in maniera più approfondita attraverso la recensione che potete leggere cliccando qui.

Per il resto, queste cuffie montano driver full-range da 40 mm e sono certificate Hi-Res, promettono fino a 60 ore di riproduzione continuata con una sola carica, praticamente 2 ore al giorno per un mese senza mai ricaricarle. Nel caso, comunque, bastano 5 minuti di ricarica per avere 5 ore di autonomia: il merito va alla presa USB-C per la rapidità nella carica e al chip Bluetooth avanzato per i ridotti consumi. Eventualmente c’è sempre la presa jack audio da 3.5 mm per eludere il problema dell’autonomia accettando come compromesso il vincolo del cavo.

Queste cuffie costano 50 euro ma come dicevamo potete comprarle in offerta a soli 34,49 euro spedizione inclusa inserendo il codice 0S46VOQC nel carrello prima dell’acquisto.