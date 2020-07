Giornata degli affari per la pulizia della casa: aspirapolvere Anker in sconto

Se state cercando una buona occasione per pulire casa con aspirapolvere a batteria potenti e anche automatici, è il giorno buono. Anker mette in forte sconto tre prodotti top della sua gamma Eufy e Robovac. In promozione troviamo, in particolare

Eufy HomeVac S11 Infinity, un eccellente aspirapolvere a batteria con lunghissima durata e grande potenza. Macitynet l’ha provato qui, vi consigliamo di leggere la recensione per sapere tutto delle sue funzioni e sul perchè lo raccomandiamo caldamente. Costerebbe 300 euro, ma oggi è in vendita a 239,99 euro

Se vi serve qualche cosa di più maneggevole e portatile, ecco che oggi trovate in offerta anche Eufy HomeVac H11, un eccellente aspirabriciole (che può essere utile anche per mobili o poltrone). È tra i più leggeri in commercio, con un peso da vuoto di appena 5,4 chilogrammi ma ha un motore che promette un’aspirazione pari a 5.500 Pa. L’autonomia è anche molto buona: una carica completa promette fino a 13 minuti di autonomia, e la ricarica avviene tramite microUSB utilizzando una qualsiasi porta USB o alimentatore a disposizione in casa. Costerebbe 60 euro, ma oggi lo pagate solo 39,99 euro

Infine oggi è in sconto anche eufy RoboVac G10 Hybrid, un validissimo robot per la pulizia della casa con navigazione avanzata sistema ibrido ( spazzole e lavaggio con acqua), supporto smartphone con l’app EufyHome, potenza di aspirazione a 2.000 Pa. Se vi serve un robot con prezzo entry level ma con funzioni avanzate è questa l’offerta da prendere al volo. Costerebbe 299,99 euro, ma oggi lo pagate 189,99 euro.

Le offerte che indichiamo sono valide per la giornata di oggi, domenica 19 luglio.