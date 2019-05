Anker PowerPort + Atom III, il primo caricatore da 60W ultraveloce USB-C per Android, Mac, iPad

Anker lancia la tecnologia di ricarica rapida di nuova generazione Power IQ 3.0 con Anker PowerPort + Atom III, il primo caricatore al mondo dotato per l’appunto di una presa USB-C compatibile non solo con la tecnologia Power Delivery capace di erogare fino a 60W ma anche con il protocollo Quick Charge 3.0 di Qualcomm.

Di fatto Anker è la prima azienda ad offrire una linea di caricabatterie e powerbank in grado di ricaricare velocemente perfino un dispositivo energicamente esigente come i MacBook Pro di Apple e gli smartphone di ultima generazione come i Galaxy di Samsung e gli Xiaomi serie Mi.

Il merito è dei chip proprietari proprietari di cui l’abbiamo già visto nell’Atom che abbiamo provato qualche settimana fa. Questi processori consentono di avere dispositivi molto veloci in ricarica ma anche moto piccoli. Nel caso specifico il nuovo processore è in grado di gestire sia una porta USB-C ports sia di supportare la tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0.

Nel caso del nuovo caricatore Anker PowerPort + Atom III la potenza massima complessiva è di 60W , ma in futuro potrebbe arrivare a 100W in differenti configurazioni.

Con questa potenza è in grado, appunto, di supportare un MacBook Pro Grazie all’utilizzo di nuovi semiconduttori GaN ad alta efficienza, l’azienda è riuscita a rendere il caricatore molto compatto e portatile (misura all’incirca 7 x 7 x 3 centimetri), risultando complessivamente il 15% più piccolo rispetto al caricatore equivalente da 60W che Apple include nella confezione dei propri MacBook Pro di ultima generazione.

«La capacità di ricarica rapida dei dispositivi è aumentata esponenzialmente grazie all’USB-C, ma il settore continua ad essere frammentato a causa della diversa scelta dei protocolli» spiega Steven Yang, CEO di Anker Innovations «Con PowerIQ 3.0 integrata nell’ultima generazione di caricabatterie, Anker può comunicare con tutti questi protocolli, consentendo loro di identificare e ricaricare velocemente qualsiasi dispositivo», di fatto consentendo ai consumatori di utilizzare un singolo caricabatterie per ricaricare praticamente tutti i dispositivi in commercio.

Anker PowerPort + Atom III è disponibile negli USA a partire da oggi su Amazon USA al prezzo di 42,99 dollari mentre entro fine mese arriverà in Europa compreso Amazon.it. Nelle prossime settimane saranno resi noti maggiori dettagli sull’intera gamma di prodotti PowerIQ 3.0.