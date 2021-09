HollywoodInYourPocket è il nuovo hashflag di Apple su Twitter

Tra le novità di iPhone 13 e iPhone 13 Pro ci sono funzionalità legate alla fotocamera, con nuovi modi di personalizzare la fotocamera con gli Stili fotografici e la modalità Cinema che aggiunge una dimensione nuova allo “storytelling” video.

Per promuovere la modalità Cinema, Apple ha attivato il nuovo hashflag #HollywoodInYourPocket su Twitter.

Gli hashflag, lo ricordiamo, sono hashtag seguiti da emoji e che prevedono una menzione speciale su Twitter.

Twitter consente di usare emoji con gli hashtag come strategia di marketing. Gli Hashflag si vedono raramente perché Twitter li fa pagare profumatamente; per un evento come il Superbowl, Pepsi ha pagato oltre un milione di dollari per l’Hashflag dedicato, cifra che dà un’idea del motivo per cui gli Hashflags si vedono solo associati esclusivamente in occasione di particolari eventi, usati da grandi nomi e marchi, pensati per aumentare il coinvolgimento di un brand quando si avvicina un particolare evento o quando un grande brand deve pubblicizzare qualcosa di importante.

Shift focus between foreground and background

automatically with Cinematic mode on iPhone 13 Pro. #HollywoodInYourPocket — Apple (@Apple) September 17, 2021

Il sito Hashflags.io, riferisce che il nuovo hashflag associato all’hashtag #HollywoodInYourPocket è stato da poco attivato, mostrando l’icona di un ciak con il logo di Apple. Cupertino sta già sfruttando hashtag speciali per pubblicizzare le funzionalità video e la modalità Cinema di iPhone 13 e iPhone 13 Pro.

Nel keynote dell’ultimo evento Apple sono stati mostrati alcuni filmati girati usando la modalità Cinema di iPhone 13, ora disponibili sul canale YouTube di Apple.

Per tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità Apple è possibile consultare diversi articoli di macitynet:

Tutte le novità presentate da Apple durante l’evento California Streaming del 14 settembre sono riassunte in questo articolo.