Anpollo, il tappetino XXL per mouse che insegna la geografia

Se volete potenziare la vostra attrezzatura di gioco, munitevi di un tappetino XXL per mouse come quello di Anpollo, che offre un’ampia superficie per poter far scorrere liberamente il mouse senza intoppi evitando così di perdere una partita al computer solo perché non si è stati abbastanza veloci e precisi con il click risolutivo.

La costruzione è simile a quella di molti altri tappetini attualmente in commercio: la superficie superiore è in tessuto Lycra, che promette una lunga durata parallelamente ad una maggiore scorrevolezza del mouse, che avrà così tutto lo spazio necessario per potersi muovere in tutte le direzioni senza intoppi.

I gamer questo lo sanno bene: non occorre infatti soltanto acquistare un mouse dedicato che mette a disposizione più pulsanti personalizzabili e la possibilità di rallentare o velocizzare la corsa del puntatore in modo tale da poter definire con precisione i movimenti in base all’occasione. Questa caratteristica è utile e importante anche per chi lavora sulle fotografie al computer e, temporaneamente, si trova a dover rallentare la velocità del cursore per poter ritoccare piccole porzioni dell’immagine, magari già sufficientemente ingrandita per lo scopo.

La superficie inferiore, che costituisce poi oltre il 90% di ciò che compone il tappetino, è realizzata in gomma naturale, vulcanizzata e antiscivolo, in modo da poter aderire perfettamente a superfici quali legno oppure vetro restando saldamente ancorata sulla scrivania o sul ripiano dove vengono poi posizionati tastiera e mouse, grazie anche al peso complessivo di circa 700 grammi.

Le dimensioni, come dicevamo, sono molto generose: parliamo di un tappetino che in questo ambito viene etichettato come XXL perché misura quasi un metro di lunghezza e mezzo di altezza, per la precisione è lungo 90 centimetri e alto 40, con uno spessore invece di appena 3 millimetri, sufficienti per assorbire gli urti e mantenere lo strato liscio e uniforme riducendo al contempo l’affaticamento delle mani che vi poggiano sopra.

La particolarità di questo modello risiede nella stampa presente sul tessuto superiore: anziché l’anonima tinta unita o il più fastidioso logo aziendale, è presente una stampa in alta definizione molto precisa della mappa del mondo. I contorni e le varie aree geografiche sono di colore bianco e sfumano verso il grigio, mentre lo sfondo è principalmente nero, risultando così una soluzione elegante e facilmente accostabile dal punto di vista dell’immagine a qualsiasi ambiente o scrivania.

Chi lo desidera può acquistare questo tappetino di Anpollo su Amazon a 13,99 euro con spedizione gratuita Prime.