iPhone 13, in foto le presunte cover Apple in silicone e pelle

La presentazione di iPhone 13 è ormai dietro l’angolo, anche se sono molte le indiscrezioni che ne hanno descritto aspetto e caratteristiche tecniche. Con Apple, però, non si sa mai, e le sorprese potrebbero anche essere dietro l’angolo. Nell’attesa di scoprire cosa succederà all’evento di martedì 14 settembre intitolato California streaming, ecco le presunte nuove immagini delle cover colorate di iPhone 13.

Apple fornisce spesso nuove opzioni di colore per le sue collezioni di custodie in silicone e pelle, che variano di stagione in stagione. Con la versione ‌iPhone 13‌, ci si può ragionevolmente aspettare nuove opzioni di colore. Le immagini condivise su Twitter offrono uno sguardo in anteprima a quelle che potrebbeo essere le nuove opzioni di colore che Apple avrebbe scelto per l’imminente linea di custodie in silicone di ‌iPhone 13‌.

Secondo le immagini condivise, Apple fornirà otto opzioni di colore per le cover destinate alla sua prossima gamma di smartphone, che sembrano più luminose rispetto alle custodie in silicone per iPhone 12. Sembra che Apple stia pianificando verde scuro, nero, blu scuro e azzurro, arancione, rosa, (PRODUCT) RED e bianco per ‌iPhone 13‌.

Un’altra immagine condivisa dallo stesso account Twitter mostra presumibilmente la collezione di custodie in pelle per la serie iPhone 13‌. Rispetto all’attuale collezione, le immagini mostrano cambiamenti di colore minimi, con la custodia “Baltic Blue” che assume una tonalità più verde. Le altre colorazioni includerebbero nero, viola, viola chiaro, verde scuro e marrone.

Mentre sono previste custodie in pelle e silicone, un’immagine separata su Weibo offre uno sguardo su un possibile nuovo design delle custodie. L’immagine mostra una custodia in silicone con un design traslucido con una finitura bicolore che ricorda il design dell’originale iPhone.

Ovviamente, non si ha alcuna certezza che si tratti di immagini reali, anche se nei giorni scorsi non è mancato chi ha iniziato addirittura a vendere le cover iPhone 13.

Per la presentazione Apple del 14 settembre l’appuntamento è a questo indirizzo, con la diretta macitynet a partire dalle ore 18:00.