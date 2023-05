iPhone 15 e iPhone 15 Plus avranno fotocamera da 48MP come i Pro

La fotocamera principale dei futuri iPhone 15 e iPhone 15 Plus che Apple presenterà prima di fine anno sarà da 48MP.

A riferirlo è Jeff Pu, analista della società di investimenti Haitong International Securities di Hong Kong.

In una nota inviata agli investitori e riportata dal sito Macrumors, Pu afferma che il sistema a doppia fotocamera di questi modelli sfrutterà un nuovo sensore in grado di catturare più luce e migliorare la qualità complessiva delle immagini.

Da verifiche effettuate dall’analista presso la catena dei fornitori Apple, il sensore “stacked” (due strati di circuiti impilati) starebbe comportando problematiche di resa, elemento che potrebbe comportare un ritardo nella produzione di iPhone 15 e iPhone 15 Plus. I nuovi dispositivi sono per ora attesi entro settembre, come di consueto.

Apple offre la fotocamera principale (grandangolo) da 48MP su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, offrendo il supporto alla registrazione di foto ProRAW; questo formato unisce le informazioni del formato RAW standard all’elaborazione grafica di iPhone permettendo di sfruttare controlli creativi aggiuntivi quando si effettuano regolazioni a esposizione, colore e bilanciamento del bianco. Su iPhone 14 Pro e Pro Max, l’Apple ProRAW è disponibile su tutte le fotocamere, compresa quella anteriore. Apple ProRAW non è supportato in modalità Ritratto.

Pu è stato in precedenza il primo a riferire che gli iPhone 15 Pro non useranno i pulsanti a stato solido come precedenti indiscrezioni confermavano, a causa di non meglio precisate “problematiche di design”. Lo stesso analista ritiene affidabile le voci secondo le quale gli iPhone 15 Pro offriranno scocca in titanio, chip A17, 8GB di RAM, oltre alla ovvia porta USB-C.

Trovate tutto quello che sappiamo finora di iPhone 15 Pro riassunto in questo articolo.