Apple promuove l’Accessibilità su App Store, web e video

In occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla Accessibilità, Apple propone una sezione dedicata su App Store, contenuti e sezione dedicati sui propri siti web internazionali, Italia inclusa, infine anche un nuovo video corso Today at Apple at Home. Da tempo la multinazionale di Cupertino è impegnata in questo campo, mettendo a disposizione una corposa serie di funzioni che permettono alle persone portatrici di disabilità di utilizzare tutti i computer e dispositivi Apple.

Sul sito web italiano, scorrendo a circa metà pagina, è visibile la sezione “Creati per tutti. Pensati per te” con un collegamento per esplorare le funzioni di accessibilità di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV suddivise per Vista, Udito, Abilità fisiche e motorie, Apprendimento e Alfabetizzazione.

L’iniziativa di sensibilizzazione sulla Accessibilità si estende anche su App Store, con una serie di schede dedicate alle esperienze personali di utenti diversamente abili con l’utilizzo di app con funzioni dedicate. Tra queste il monitoraggio delle prestazioni del ciclismo a mano con Strava, la modalità per disegnare e colorare in Tilt anche per daltonici, l’app di sintesi vocale Voice Dream Reader.

Anche qui, scorrendo la prima pagina del negozio digitale di Cupertino, appare una cartella dedicata alla Accessibilità su App Store che rimanda all’elenco di tutte le app che offrono funzioni per persone portatrici di disabilità. Per facilitarne ricerca e individuazione tutti i software mantengono la stessa suddivisione in base ai sensi: Vista, Udito, Voce oltre che Apprendimento e Alfabetizzazione, Capacità fisiche e Motorie, infine con la sezione Casa Accessibile per automazione e smart home.

Infine Apple pubblica un nuovo video corso della serie Today at Apple at Home dedicata alla creazione di musica con loop e transizioni con l’app Clips. Il filmato realizzato dagli specialisti di Apple Store Carnegie Library è interamente realizzato con il linguaggio dei segni americano, oltre ad audio e sottotitoli.

