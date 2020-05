Apple aggiorna numerose app iPhone e iPad, probabilmente per risolvere un bug

Nelle scorse ore diversi utenti hanno segnalato il rilascio di numerose app iPhone e iPad aggiornate, decine, in alcuni casi anche centinaia di app: secondo alcuni Apple aggiorna tutte queste app in contemporanea per risolvere un bug associato all’insolito messaggio «Questa applicazione non è più condivisa con te» rilevato negli scorsi giorni.

Il mancato avvio delle app sembra associato agli account familiari su App Store che permettono di acquistare app e contenuti una sola volta per poi condividerli tra i membri dello stesso nucleo familiare. Per risolvere la mancata condivisione delle app, in attesa di una soluzione di Cupertino, è possibile disinstallare e poi reinstallare di nuovo le app in questione.

Il rilascio in blocco da parte di Apple di decine fino a centinaia di aggiornamenti di app in contemporanea è piuttosto insolito, soprattutto perché sono incluse anche diverse app di cui gli sviluppatori hanno rilasciato l’ultimo update solo pochi giorni addietro. Non solo: per diverse app la data dell’update risale fino a 10 giorni fa. La multinazionale di Cupertino non ha spiegato le ragioni dell’operazione e non ha fornito spiegazioni nemmeno nelle note di rilascio delle app.

Per le ragioni poco sopra indicate è possibile che Apple abbia rilasciato tutti questi aggiornamenti di app concentrati per risolvere il bug rilevato negli scorsi giorni. Secondo alcuni, come rileva MacRurmos da cui riportiamo una schermata, potrebbe trattarsi di un problema con certificati o altre credenziali che impediva la corretta condivisione delle app tra i membri dello stesso account App Store per le famiglie, costringendo così Apple ad aggiornare numerose app in blocco.

