Un nuovo spot Apple TV+ dedicato ai bambini

Apple ha condiviso un nuovo spot intitolato “The Next Generation” per promuovere AppleTV+ e il target sono i ragazzi, evidenziando contenuti specifici che è possibile trovare sul servizio.

“Serie originali e film per ispirare la nuova generazione di sognatori, esploratori e idealisti. Tutto su Apple TV+”, si legge nella descrizione dello spot.

Nello spot si mostrano spezzoni tratti da “Lo scrittore fantasma,” “Helpsters”, “Snoopy nello spazio,” e il cortometraggio “Noi siamo qui: dritte per vivere sul pianeta terra”.

Lo spot è il nuovo di una serie realizzata per promuovere AppleTV+, nel competitivo settore dei servizi dove la Mela deve combattere con competitor come Disney+ e Netflix che offrono abbondanti contenuti destinati ai ragazzi. Da alcuni giorni si vocifera che Apple sta prendendo in considerazione l’acquisizione di vecchi show televisivi destinati ai ragazzi, da proporre insieme ai contenuti originali e impolpare l’offerta su Apple TV+.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.