Da Cannondale la bici con radar e autonomia di 160 km

Cannondale ha rilasciato una versione aggiornata della sua e-bike Mavaro Neo, con un’ampia autonomia con una singola carica e un radar Garmin integrato che avvisa dei veicoli che si avvicinano da dietro.

Come riporta Ebiketips, Mavaro Neo 2022 segue a ruota il nuovo tourer elettrico Tesoro Neo X, lanciato la scorsa settimana. Entrambe le bici utilizzano il nuovo sistema intelligente per e-bike di Bosch, che include una nuova batteria ad alta capacità per offrire un’autonomia impressionante. La Mavaro Neo 2022 ha un’autonomia massima di 175 km in modalità assistita, che è un enorme aggiornamento piuttosto significativo rispetto al modello precedente.

Come ha spiegato Claus Fleischer, CEO di Bosch eBike Systems, a TechRadar in un’intervista dello scorso anno, il nuovo sistema include anche una nuova app mobile che offre un controllo accurato sul comportamento e sulle prestazioni della bici.

L’app Flow consente anche di ricevere aggiornamenti OTA, quindi non è più necessario portare la e-bike in un centro di assistenza per ottenere il firmware più recente. Funge anche da computer di bordo per la bicicletta, consentendo all’utente di tenere traccia delle pedalate, e per la nuova Mavaro Neo, Cannondale ha aggiunto un’unità radar Garmin integrata in modo da potersi concentrare sulla strada da percorrere ed essere avvisati su chi arriva da dietro.

La bici stessa è progettata per richiedere la minor manutenzione possibile, con un sistema di trasmissione a cinghia che non richiede lubrificazione e tensionamento come una catena convenzionale ed è accoppiato con ingranaggi del mozzo stepless. È disponibile con un telaio a sbalzo basso o a scalino.

Il nuovo modello Mavaro Neo è ora disponibile per 7.800 dollari sul sito Cannondale in due taglie di telaio. Questo è un prezzo premium per un mezzo cittadino da usare tutti i giorni. Tuttavia, chi usa la bici in sostituzione dell’auto, la troverà un valido compagno per viaggiare sostenibile.

Prima di acquistare una bici elettrica, però, vi consigliamo di dare una lettura alle normative attualmente vigenti in Italia, per sapere come utilizzarle rispettando la legge. A questo indirizzo, invece, la nuova proposta riguardante la circolazione di hoverboard e monopattini.