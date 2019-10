Apple avrà il suo musical di Natale con Ryan Reynolds e Will Ferrel

A Christmas Carol arriverà su Apple TV+: Apple ha acquisito i diritti del musical di Natale più amato di sempre e, a pochi giorni dal lancio della piattaforma di tv in streaming di Apple, sono già stati resi noti alcuni dettagli interessanti di questa produzione di Cupertino. Protagonista di A Christmas Carol saranno Ryan Reynolds e Will Ferrell, come riportato dalla pubblicazione specializzata in intrattenimento Variety.

A quanto pare, per l’acquisizione dei diritti su A Christmas Carol, Apple ha dovuto entrare in guerra con rivali come Netflix, Warner Bros e Paramount Pictures. Apple avrebbe vinto con un’offerta “sontuosa”: solo per Will Ferrel e Ryan Reynolds Apple avrebbe preventivato 60 milioni di dollari.

Oltre ai due attori, che saranno anche produttori, sono stati arruolati per A Christmas Carol anche i registi e sceneggiatori Sean Anders e John Morris. Non è noto il prezzo finale pagato da Apple, ma è lecito pensare che sia in linea con gli altri investimenti in ambito televisivo e cinematografico che la multinazionale sta facendo per la sua Apple TV+.

A Christmas Carol non sarà disponibile subito, non appena sarà resa disponibile Apple TV+, ma molto probabilmente sarà uno degli show della programmazione del prossimo anno. Non è da escludere che il musical di Natale possa essere uno dei film ad essere presentati, prima che sulla piattaforma Apple TV +, nelle sale cinematografiche.

Al momento del lancio, tra i programmi che saranno subito disponibili, gli utenti troveranno Dickinson, For all Mankind, Helpsters, Ghostwriter e The Morning Show. Apple sta investendo moltissimo in serie TV e contenuti originali per Apple TV+, si parla di un budget totale di 6 miliardi di dollari. Tutte le novità su Apple TV+ si possono trovare a partire da questa pagina di Macitynet.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ – prezzi, data di uscita, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.