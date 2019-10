Una nuova serie dall’universo di The Walking Dead in arrivo su Amazon Prime Video

Ritorna l’universo apocalittico e carico di tensione, in cui uomini e donne lottano con tutta la forza e intelligenza che hanno per vincere i morti viventi: Amazon Prime Video ha annunciato la terza serie del mondo di The Walking Dead.

La nuova produzione, che prevede dieci episodi, sarà disponibile su Prime Video in alcuni paesi selezionati nel mondo in primavera 2020.

Dopo The Walking Dead e Fear the Walking Dead, Amazon Prime Video offrirà presto agli abbonati del servizio tv in streaming una nuova serie creata da Scott M. Gimple e Matt Negrete che ne sarà anche lo showrunner, con un cast che comprende Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston e Nico Tortorella.

La nuova serie racconterà le vicende della prima generazione alle prese con la vita in uno scenario apocalittico. Protagoniste saranno due giovani ragazze, che si confronteranno con uomini e donne, alcuni diventeranno eroi, altri i “cattivi”, e tutti saranno cambiati per sempre da quest’esperienza, cresciuti e consolidati, con nuove identità buone o cattive.

Questa nuova serie dal mondo di The Walking Dead è prodotta dagli AMC Studios e sarà disponibile su Prime Video in Asia e Pacifico, in Medio Oriente, in Africa, e in Europa (escluse Spagna e Portogallo). La serie in Nord e Sud America, Spagna e Portogallo sarà disponibile su AMC.

Una terza serie, questa, che era quasi annunciata dal successo riscosso in tutto il mondo e che si prepara ad essere accolta con grande entusiasmo, come le altre storie di sopravvivenza ambientate nell’universo di The Walking Dead che hanno tenuto sulle spine il pubblico “Un’entusiasmante storia di sopravvivenza che terrà sulle spine il nostro pubblico.

