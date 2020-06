Apple Back to School sta per arrivare con AirPods gratis

Come avviene ogni anno in questo periodo, Apple sta per introdurre la sua nuova promozione Back to School: nel momento in cui scriviamo la campagna non è ancora visualizzata nella sezione del negozio Apple Store online in USA, ma la grafica visualizzata in home page anticipa che insegnanti e studenti potranno ottenere AirPods gratis a fronte dell’acquisto di alcuni modelli selezionati di Mac e iPad.

In passato la campagna Back to School ha proposto carte regalo Apple Store con importo variabile a seconda del computer o del dispositivo Apple acquistato. Sempre in passato la stessa campagna ha proposto in regalo cuffie e auricolari Beats, con modelli diversi a seconda del dispositivo acquistato.

In questo articolo riportiamo l’immagine del banner pubblicato per la nuova promozione Back to School di Apple con AirPods in regalo, in cui gli auricolari sono mostrati insieme a un MacBook Air e un iPad Pro. Negli Stati Uniti la sezione di Apple Store dedicata agli acquisti del settore education è momentaneamente fuori servizio, come segnala MacRumors, indicazione che sono in corso i lavori per includere la nuova promozione che dovrebbe risultare online a breve. Solitamente, dopo il lancio in USA, la multinazionale di Cupertino introduce la promozione Back to School anche in altri paesi, Italia inclusa.

Ricordiamo che nelle scorse ore Apple ha introdotto anche una nuova opzione per la GPU di MacBook Pro 16″ e un Kit Upgrade SSD per Mac Pro 2019: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.

