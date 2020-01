Apple chiede a TSMC più chip A13 per la forte richiesta di iPhone 11 e 11 Pro

Apple ha chiesto a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) di aumentare la produzione dei processori della serie Ax per questo trimestre al fine di soddisfare la forte richiesta di iPhone. A riferirlo è Bloomberg citando sue non meglio precisate fonti a conoscenza dei piani dell’azienda.

Gli iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono stati favorevolmente accolti dal pubblico sin dalla fase del lancio e le vendite sembrano andare particolarmente in Cina, con dati di vendita superiori ai prodotti ai modelli del 2018, nel contesto di un mercato che si sta riducendo un po’ ovunque.

Anche senza supporto alle reti 5G, spiega ancora Bloomberg, la richiesta di iPhone è superiore alle attese di Apple e quest’ultima ha chiesto alle aziende-partner che si occupano di assemblaggio, di aumentare la produzione dei modelli di ultima generazione.

Il modello che sembra essere più venduto è l’iPhone 11 base con schermo LCD, elemento di traino per la crescita della domanda.

Gli ordini di chip A13 sono destinati ad aumentare di nuovo a breve, con il previsto arrivo di un nuovo iPhone a basso costo, successore dell’apprezzato iPhone SE. Si vocifera che l’arrivo del dispositivo che prenderà il posto di iPhone SE è previsto a marzo; dovrebbe vantare un display da 4,7″, touch ID e unica fotocamera ma lo stesso SoC A13 che Apple ha già sfruttato in iPhone 11 e iPhone 11 Pro.

Pochi giorni addietro TSMC ha pubblicato i risultati finanziari relativi al quarto trimestre fiscale del 2019, ha chiuso il trimestre in questione con profitti in crescita del 16,1% e un fatturato di circa 10,4 miliardi di dollari con utili per 3,8 miliardi di dollari.

