Apple chiude class action sui dispositivi ricondizionati pagando 95 milioni di dollari

Apple ha deciso di chiudere un’azione legale per 95 milioni di dollari, una class action condotta da alcuni soggetti secondo i quali l’azienda ha violato il Magnuson–Moss Warranty Act – uno statuto federale che regola le garanzie su prodotti destinati ai consumatori – e altre leggi USA, fornendo agli utenti di prodotti assicurativi quali AppleCare+, dispositivi sostitutivi ricondizionati.

A riferirlo è il sito MacRumors citando documenti di un tribunale statunitense. Nei termini e condizioni che Apple indica negli USA si fa riferimento alla possibilità che, quando un utente, invia un prodotto per la riparazione, l’azienda “può usare parti o prodotti nuovi”, ma anche “ricondizionati, equivalenti a nuovi in termini di performance e affidabilità”. I querelanti hanno contestato l’uso di dispositivi o componenti ricondizionati, perché – a loro dire – questi non sono “equivalenti al nuovo” in termini di performance e affidabilità, chiedendo a Apple un risarcimento pecuniario.

La class action riguarda cittadini USA residenti negli Stati Uniti che hanno acquistato AppleCare Protection Plan oppure AppleCare+, direttamente o indirettamente, mediante l’iPhone Upgrade Program a partire dal 20 luglio 2012 e hanno ricevuto dispositivi ricondizionati dopo interventi in garanzia. Se l’accordo transattivo verrà approvato, il risarcimento dovrà essere suddiviso equamente tra i soggetti che hanno condotto l’azione collettiva. L’importo che complessivamente dovrebbero ottenere questi ultimi si aggirare tra i 63,4 milioni e i 68,1 milioni di dollari.

Dai documenti si evince che Apple ha “strenuamente respinto” il messaggio che vogliono far passare soggetti che hanno condotto la class action, secondo i quali i prodotti ricondizionati sono di qualità inferiore ma avrebbe alla fine preferito accordarsi con le parti in causa, tenendo conto di tempi e i costi per portare avanti il procedimento.