Apple, due dispositivi riducono la luminosità se surriscaldano

Quando lo schermo di Apple Pro Display XDR e dei nuovi MacBook Pro 2021 è troppo caldo, il sistema operativo riduce automaticamente la luminosità. Apple spiega questo fenomeno attraverso un nuovo documento di supporto, dove descrive nel dettaglio il significato del simbolo di avviso che può comparire in determinate condizioni, inclusa questa.

Apple spiega che nella barra dei menu o nel menu “Display” nel Centro di Controllo dei due dispositivi sopracitati può comparire uno dei due simboli di avvertimento che vedete nella immagine allegata in questo articolo (cerchiati in arancione): in tal caso «significa che il display è in modalità a basso consumo e sta utilizzando una luminosità limitata».

Questa situazione può verificarsi quando la temperatura ambientale della stanza in cui si trova è elevata, oppure se un contenuto è rimasto visibile sullo schermo per un periodo di tempo prolungato. Questo accade sui dispositivi dotati di schermo Liquid Retina XDR, e per risolvere questo problema Apple sostanzialmente offre diverse soluzioni, tra cui quella di ridurre la temperatura della stanza o sospendere temporaneamente il Mac per consentirgli di raffreddarsi.

Sui MacBook Pro 2021 con display Liquid Retina XDR, il consiglio dell’azienda è quello di uscire «da tutte le app che potrebbero consumare un quantitativo di risorse di sistema significativo», e se il simbolo compare mentre si sta guardando un contenuto HDR, conviene chiudere o nascondere la relativa finestra. La più drastica come dicevamo è quella di attivare la modalità di sospensione (dal menu Apple > Stop) per lasciarlo raffreddare almeno 5-10 minuti, superati i quali sarà possibile premere «un tasto qualsiasi sulla tastiera per riattivare il Mac».

In conclusione Apple dice che se gli utenti vedono comparire continuamente questo avviso quando la temperatura della stanza è inferiore ai 77 gradi Fahrenheit (25°C, ndr) la situazione non è chiaramente normale e a quel punto non resta che contattare il supporto clienti per ottenere l’assistenza necessaria.