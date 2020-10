Apple è il marchio che vale di più al mondo nel 2020

Lo storico sorpasso di Apple su Coca-Cola è avvenuto nel 2013 e, ancora oggi per otto anni consecutivi, Apple si aggiudica il titolo di marchio che vale di più al mondo nel 2020 nell’annuale classifica stilata da Interbrand. Al secondo posto si colloca Amazon che è la società che registra la crescita più sostenuta di tutti i 100 colossi, segnando +60%.

Così Apple è primo marchio al mondo nel 2020 con un valore stimato di 322 miliardi miliardi di dollari e una crescita del 38%, mentre Amazon è seconda a distanza con un valore stimato del marchio di 200 miliardi di dollari, ma con una crescita del 60%.

Curioso lo scambio di posizioni sul terzo gradino del podio, con Google che perde terreno e per la prima volta scivola dal terzo posto, detenuto ininterrottamente fin dal 2012, al quarto posto, superata da Microsoft. Come accade da anni la classifica Interbrand, disponibile da qui, è dominata dai marchi della tecnologia che hanno conquistato ancora più terreno e fatturato nonostante la pandemia che invece pesa su bilanci e valore dei marchi delle aziende della moda e della distribuzione.

Per la prima volta nella storia della graduatoria Samsung entra nei primi 5, seguita al sesto posto da Coca-Cola. Scendendo troviamo Toyota settimana, Mercedes-Bene ottava, McDonald’s al nono posto infine Disney decima. Oltre ai nomi storici del settore hi-tech pandemia e blocchi fanno bene anche a Instagram diciannovesima, YouTube 30esima e Zoom che per la prima volta entra in graduatoria all’ultimo posto.

In questo periodo difficile ottengono il massimo le società che puntano sui modelli di abbonamento, come dimostra il balzo del valore del marchio di Spotify (+52%) al 70esimo posto, e Netflix che è 41esima con un incremento del valore del marchio del 42%. Il primo marchio italiano in classifica è Gucci al 32esimo posto, seguito poi da Ferrari 79esima infine da Prada che è 99esima in classifica.

