Apple è la società dell’anno 2023 per PETA

PETA, l’organizzazione non-profit a sostegno dei diritti animali, ha indicato Apple come società dell’anno 2023 per la decisione di quest’ultima di non offrire più accessori in pelle.

Dal momento che quasi sempre l’impronta ambientale dei materiali riciclati e rinnovabili è inferiore rispetto a quelli provenienti da fonti primarie, anche i passi avanti fatti da Apple nell’uso di materiali riciclati fanno avvicinare l’azienda all’obiettivo per il 2030 di rendere ogni prodotto carbon neutral entro la fine del decennio, che prevede sforzi a tutela dell’ambiente.

Quest’anno Apple ha – tra le altre cose – deciso di dismettere il cuoio nell’intera linea di prodotti, annunciando che il packaging di Apple Watch è realizzato per la prima volta con un materiale a base di fibre, e ha ampliato l’uso di materiali riciclati su iPhone.

Il nuovo tessuto FineWoven genera una quantità di emissioni di gas serra nettamente inferiore rispetto alla ben più inquinante pelle, inoltre, le nuove linee di iPhone 15 e di Apple Watch fanno avanzare l’azienda verso gli obiettivi del 2025 per l’uso del 100% di metalli riciclati nei componenti chiave.

In un post sul blog dell’associazione, PETA riconosce gli sforzi di Apple di eliminare la pelle da suoi prodotti e di diventare carbon neutral entro il 2030, scelta indicata come “esempio straordinario” per altre aziende, soddisfacendo al tempo stesso le esigenze dei consumatori di realizzare prodotti più sostenibili.

Apple “risparmierà numerosi animali e contribuirà a mitigare la catastrofe climatica”, scrive PETA. Offrendo accessori privi di pellami, permette a consumatori compassionevoli di sentirsi bene con l’acquisto di prodotti eco-sostenibili e animal-free”.

Apple non usa più il cuoio nell’intera linea di prodotti, compresi gli accessori per iPhone e i cinturini Apple Watch. Al suo posto, l’azienda usa il FineWoven, un nuovo tessuto realizzato con il 68% di materiali riciclati post-consumo. Il FineWoven, che presenta una finitura raffinata e morbida simile alla pelle scamosciata, è disponibile per le custodie e i portafogli MagSafe per iPhone e per i cinturini Apple Watch a maglia magnetica e Modern.