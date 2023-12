La rete C-V2X che fa comunicare auto e smart city via Wi-Fi adottata in Corea

La Corea del Sud ha scelto la tecnologia cellular vehicle-to-everything (C-V2X) come standard di rifermento per le vetture, sistema di comunicazione che secondo molti osservatori è destinato a diventare la spina dorsale delle auto a guida autonoma.

Il Ministro della Scienza e dell’ITC e il Ministro del Territorio, Infrastrutture e Trasporti, hanno riferito che la tecnologia LTE-V2X verrà usata esclusivamente per la creazione di Cooperative-Intelligent Transport Systems (C-ITS) migliorando la sicurezza e l’efficienza del trasporto stradale.

Un sistema C-ITS è composto da una scatola all’interno del mezzo di trasporto per l’invio e la ricezione di messaggi tramite WiFi, con stazioni base che si trovano lungo la strada, inviando/ricevendo dettagli che tengono conto di telecamere e sensori già presenti in vari veicoli, e prevede un’interfaccia per il recapito dei messaggi al cruscotto del conducente.

I ministeri prima citati, nel 2021 avevano annunciato l’inizio di test per determinare entro il 2023 se usare la tecnologia C-V2X, se sfruttare reti cellulari esistenti o sistemi di comunicazione a corto raggio (DSRC) dedicati, questi ultimi varianti degli standard Wi-Fi IEEE 802.11.

La Corea del Sud prevede dal prossimo anno l’avvio dello schieramento su scala nazionale della tecnologia C-ITS. La scelta di LTE-V2X secondo i ministeri porterà alla promozione di spese per le infrastrutture e allo sviluppo di tutto ciò che riguarda queste tecnologie.

C-V2X è il nome dello standard V2X inizialmente lanciato come LTE-V2X da parte dell’organismo internazionale di standardizzazione per le comunicazioni mobili 3GPP. Sebbene la tecnologia sia relativamente matura, serve una piattaforma comune che sia compatibile con tutti i veicoli, i marchi e le infrastrutture. La seria adozione di queste tecnologie è prevista negli Stati Uniti, Cina e India, permettendo alle aziende sudcoreane di offrire soluzioni specifiche a livello globale.

C-V2X è promossa, tra le altre cose, da Qualcomm, da aziende come Volvo, da Ford, e da Huawei.

