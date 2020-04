Apple prepara il lancio di nuovi Powerbeats Pro

Un nuova versione di Powerbeats Pro (qui la recensione di macitynet del modello attuale), potrebbe arrivare a breve sul mercato. Le cuffie del marchio audio di proprietà Apple, infatti, hanno recentemente superato la certificazione tecnica in più paesi, requisito finale prima del lancio.

Si prevede che Apple lancerà a breve una revisione aggiornata per le sue cuffie wireless Powerbeats Pro. I dispositivi non ancora annunciati hanno superato i controlli della FCC negli Stati Uniti il 15 aprile, e adesso anche quelli dell’ente SIRIM della Malesia. Secondo MySmartPrice, l’elenco nel database SIRIM conferma che sono stati approvati due modelli di auricolari, A2453 e A2454. Si ritiene che questi codici corrispondano, rispettivamente, all’auricolare sinistro e a quello destro.

Gli elenchi si riferiscono a periferiche descritte come “auricolari wireless (indossabili ibridi)” e aggiungono solo che si tratta di dispositivi Bluetooth di Apple. Si ritiene che questi siano i Powerbeats Pro 2020, tuttavia, poiché l’edizione precedente aveva i numeri di modello di A2047, A2048 e A2078, rispettivamente per l’auricolare sinistro e destro, oltre al case di ricarica.

Ottenere l’approvazione normativa, ricorda anche appleinsider, è un requisito necessario prima che un dispositivo possa essere rilasciato. Ovviamente non è una garanzia che questo accessorio arriverà presto sul mercato e, anche se improbabile, è possibile che Apple decida di ritardarne il lancio.

Ricordiamo che le Powerbeats Pro sono auricolari simile ad AirPods Pro, le altre cuffie wireless di Apple, ma ottimizzate per l’uso sportivo. Sono dotati, infatti, di un gancio per avvolgere gli auricolari sopra l’orecchio dell’utente per tenerli in posizione durante l’esercizio. Ricordiamo che tutti gli accessori audio, cuffie, speaker e auricolari Beats di Apple sono disponibili da questa pagina di Amazon, spesso proposti in sconto rispetto al prezzo ufficiale di listino.

A questo indirizzo abbiamo realizzato uno speciale per aiutarvi a scegliere tra Powerbeats Pro e AirPods Pro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di AirPods sono disponibili da questa pagina. Invece per tutti gli articoli che parlano di periferiche, accessori e in generale sull’audio digitale si parte da questa pagina.