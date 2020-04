HDMI sulla USB-C di computer e smartphone con l’adattatore in sconto a 9,79 euro

Chi ha un portatile Mac o un qualunque PC, oppure uno smartphone o un tablet di ultima generazione, dotato di porta USB Type-C, potrebbe avere interesse a connettersi ad uno schermo per avere uno piattaforma di utilizzo più comoda, oppure per vedere un film o magari un video su YouTube.

A questo scopo sarà certamente utile questo adattatore di Choetech che trasforma l’uscita Type-C in una HDMI e che al momento potete comprare in sconto a 9,79 euro grazie ad un codice speciale.

Siamo praticamente di fronte ad un cavo realizzato con cura e usando materiali di buona qualità. La parte dei connettori è in PVC opacizzato mentre il cavo vero e proprio ha una guaina in gomma piuttosto flessibile e resistente.

Supporta vari tipi di risoluzione fino al 4K, ovvero 3.840 x 2.160 pixel, a 60 Hz (ma è anche retrocompatibile con 1080p) e soprattutto è di tipo Plug & Play quindi non è necessaria nessuna fonte di alimentazione esterna o driver aggiuntivo.

Supporta HDMI 1.4 e versioni precedenti ed ha ampia compatibilità: funziona con tutti i dispositivi dotati di USB-C, come il MacBook 12” e gli ultimi Pro e Air ma anche Google Chromebook Pixel, Google Chromebook Pixel, Samsung Galaxy S10/S10+/Note 10 e così via. Include DP Alt, perciò è compatibile anche con dispositivi Thunderbolt 3.

L’azienda specifica che per alcuni monitor, come il Philips 288P6 (4K @ 60Hz) e il Dell P2715Q (4K @ 60Hz) può succedere che lo schermo si spenga e si accenda ogni minuto se si utilizza un cavo HDMI lungo: pertanto per una connessione più stabile si consiglia un cavo HDMI corto come questo.

Se siete interessati all’acquisto, questo adattatore USB-C HDMI è in vendita su Amazon a 14 euro ma al momento basta inserire il codice XXFDUJ3W nel carrello per pagarlo soltanto 9,79 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di martedì 28 aprile.