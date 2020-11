Apple ha aggiornato Final Cut Pro X e Logic Pro X

Apple ha rilasciato le versioni aggiornate di Final Cut Pro X e Logic Pro, le sue applicazioni professionali di editing video e audio.

Tra le novità rispettivamente delle versioni 10.5 e 10.6 dei due software in questione, migliorie in termini di performance ed efficienza specifiche per i nuovi Mac con CPU “M1” di Apple, in grado di sfruttare, tra le altre cose, il Neural Engine di questi SoC.

Di seguito le note di rilascio di Final Cut Pro X 10.5:

Prestazioni ed efficienza migliorate sui Mac dotati di processore Apple Silicon.

Analisi con intelligenza artificiale accelerata per Smart Conform utilizzando Apple Neural Engine sui Mac dotati di processore Apple Silicon.

Crea una copia della libreria e transcodifica automaticamente i file multimediali in formato ProRes Proxy o H.264 in varie risoluzioni.

Di seguito le note di rilascio di Logic Pro X 10.6:

Prestazioni ed efficienza migliorate sui Mac dotati di processore Apple Silicon.

Aggiunta la possibilità di controllare lo Step Sequencer usando Logic Remote su iPad o iPhone per creare ritimi, linee di basso e parti melodiche

Supporto di tutti i controller Novation Launchpad

Migliorie in termini di performance e stabilità

Anche le app “companion” MainStage, Compressor e Motion sono state aggiornate e ottimizzate per la CPU M1 di Apple; anche per l’app Logic Remote per iPhone e iPad è disponibile un update.