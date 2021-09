Apple ha aggiornato Mail su iCloud.com

Apple ha aggiornato la versione di Mail che è utilizzabile dal sito www.iCloud.com dopo avere indicato il proprio ID Apple.

Il look del servizio mail è simile a quello dell’app Mail su iOS 15, iPadOS 15 e sulla beta di macOS Monterey, con colori più chiari, font più leggibile e nuova finestra per la composizione dei messaggi. Le funzionalità base restano sempre le stesse e non ci sono nel complesso cambiamenti sconvolgenti.

Andando nella sezione Impostazioni di iCloud è possibile attivare la funzione “Nascondi la mia mail”; il servizio è incluso con iCloud+ e permette di mantenere privato il nostro indirizzo mail creando indirizzi univoci e casuali che inoltrano alla nostra casella di posta personale e che è possibile eliminare in qualsiasi momento.

Come sempre da www.icloud.com è possibile richiamare la Mail, Contatti, Calendari, Foto, iCloud Drive, Note, Promemoria, Pages, Numbers, Keynote; queste ultime applicazioni online meriterebbero maggiore attenzione… speriamo che Apple prima o poi si decida a migliorarle ulteriormente.

Su macitynet sono disponibili decine di articoli dedicati al servizio cloud di Apple, inclusi consigli su come recuperare file cancellati da iCloud Drive, come trasferire foto e video da iCloud a Google Foto, come funziona la condivisione cartelle di iCloud Drive dal Finder e moltissimi altri ancora. Per tutto quello che c’è da sapere sulla piattaforma cloud di Apple che salva, aggiorna e condivide dati, file, foto, contatti, calendario e altro ancora per averli sempre a disposizione e sempre aggiornati su iPhone, iPad e Mac rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.