Apple Watch 6 migliora la gestione batteria con watchOS 9.4

In watchOS 9.4 – versione al momento nelle mani di sviluppatori e beta tester – Apple integrerà una procedura di ricalibrazione per l’Apple Watch Series 6 da 44mm.

A riferirlo è Apple in un documento di supporto spiegando che, dopo l’aggiornamento a watchOS 9.4, l’Apple Watch Series 6 da 44mm si ricalibra e stima con maggiore precisione la capacità massima della batteria.

La procedura di ricalibrazione è stata già attivata per Apple Watch Series 4 e Series 5 con l’aggiornamento a watchOS 9, e la stessa procedura viene attivata dopo l’update a watchOS 9.4 per Apple Watch Series 6 da 44mm.

La ricalibrazione del rilevamento dello stato della batteria è stata in precedenza attivata anche per alcuni iPhone, ed è utile per risolvere le stime inesatte del rilevamento dello stato della batteria per alcuni utenti.

Su iPhone, durante la ricalibrazione del sistema di rilevamento dello stato della batteria, è visualizzato un messaggio in Impostazioni > Batteria > Stato batteria, e richiede alcune settimane; una volta completata la ricalibrazione, la percentuale di capacità massima e le prestazioni massime vengono aggiornate. Anche il messaggio di ricalibrazione viene rimosso, a indicare che la procedura è stata completata.

L’ultimo aggiornamento ufficiale per Apple Watch è l’update a watchOS 9.3.1, e include “risoluzioni di problemi e importanti miglioramenti alla sicurezza di Apple Watch”.

