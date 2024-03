Apple ha avviato lo sviluppo del MacBook Pro M4

Come procede l’evoluzione dei chip Apple Silicon? Facciamo un passo indietro partendo da… Apple Car.

Mark Gurman di Bloomberg ha risposto ad una serie di domande su Apple Car, una sessione Q&A (domande e risposte) nel corso della quale ha rivelato che la vettura di Apple – ora abbandonata – avrebbe dovuto sfruttare l’equivalente di quattro chip M2 Ultra combinati.

Gurman ha riferito ancora che il sistema operativo della Apple Car avrebbe tenuto conto di avanzati aspetti tecnici della sicurezza automobilistica (“safetyOS”) senza indicare dettagli ma lasciando immaginare che si riferisse a un approccio secure-by-design.

Non sono stati indicati altri dettagli sul chip che Cupertino aveva pensato di dedicare all’Apple Car e il redattore di Bloomberg ha aggiunto che Apple a quanto pare ha da poco iniziato il formale sviluppo di un futuro MacBook Pro con chip M4.

L’indiscrezione non sorprende e la tempistica è quella seguita finora: il chip M1 è stato annunciato a novembre 2020; i chip M2 a giugno 2022, e gli M3 a ottobre 2023: passa mediamente un anno e mezzo prima dell’introduzione di un nuovo chip. Se sarà seguito lo stesso schema, i chip M4 potrebbero essere presentati nella prima metà del 2025, o prima se saranno superati test preliminare e di fattibilità.

TSMC, il partner che produce i chip della serie Ax e Mx per Apple, si prevede che avvierà la produzione in serie di chip a 2nm per la seconda metà del 2025 e dunque i chip M3 continueranno probabilmente a sfruttare il nodo produttivo a 3nm o una versione avanzata dello stesso.

Lo scorso mese il taiwanese Economic Daily News ha riferito che il chip M4 integrerà un Neural Engine aggiornato con un numero rilevante di core da dedicare all’Intelligenza Artificiale. I chip M3, M3 Pro e M3 Maxincludono un Neural Engine migliorato per l’accelerazione di modelli di Machine Learning (ML). Rispetto ai chip M1, il Neural Engine è fino al 60% più scattante e rende i flussi di lavoro di Intelligenza Artificiale e Machine Learning ancora più veloci. Un chip come l’M3 integra un Neural Engine a 16 core; l’M2 Ultra sul Mac Studio e sul Mac Pro vanta un Neural Engine con 32‑core.