Disponibili PDFpen e PDFpenPro 12 per ottimizzare PDF su Mac

Gli sviluppatori californiani di Smile, noti per varie applicazioni di produttività per Mac, iPad e iPhone, hanno rilasciato PDFpen e PDFpenPro 12, nuove versioni di applicazioni Mac per l’editing dei file PDF. Con la versione 12 di questi software, arrivano tool per l’ottimizzazione dei PDF, una finestra-lenta di ingrandimento, lo strumento Callout (una casella di testo usata tipicamente commenti) e – per gli utenti della versione Pro – il supporto per DocuSign.

Le funzionalità di ottimizzazione PDF consentono di ridurre la dimensione dei file PDF impostando opzioni relative a: colori, scala di grigi e immagini monocromatiche, rimuovere metadati di terze parti e comprimere i vari modi i documenti.

La finestra “Magnifier” è una finestra fluttuante che è possibile spostare e ridimensionare; su questa è possibile impostar il livello di ingrandimento desiderato e visualizzare una porzione del documento con un livello di ingrandimento fino al 2000%.

Le caselle di testo callout sono utili per evidenziare, ma non oscurare, una determinata area del documento; sono composte da tre parti: una casella di testo, una linea a gomito e una linea del punto finale. È possibile ridimensionare ogni parte trascinando un quadratino. La linea a gomito può essere ridimensionata solo in una direzione: le linee a gomito orizzontali possono essere ridimensionate solo orizzontalmente, quelle verticali solo verticalmente. La casella di testo si espande in senso verticale durante la digitazione per mantenere visibile tutto il testo.

Gli utenti di PDFpenPro 12 possono interagire in modo semplice con DocuSign per firmare velocemente e inviare documenti. Sono state integrate migliorie come ad esempio la possibilità di selezionare pagine personalizzate con vari stili e orientamento (orizzontale/verticale), metodi di compressione quali MRC, CCITT per ridurre le dimensioni dei file.

PDFpen e PDFpenPro 12 sono utilizzabili “In tandem” con la versione 5 di PDFpen per iPad e iPhone, offrendo la completa integrazione tra i dispositivi usando Dropbox o iCloud.

PDFpen è venduto 84,95 euro; PDFpenPro è venduto 139,95€. Lo sviluppatore mette a disposizione “Family Pack”, licenze utilizzabili fino a cinque computer in una abitazione.

PDFpen e PDFpenPro 12 funzionano con macOS 10.13 (High Sierra) o seguenti. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare versioni dimostrative.