Apple avvisa che iMac M1 si compra in tutti colori solo online

Apple ricorda agli utenti l’inizio preordini di venerdì 30 aprile per iMac, iPad Pro e Apple TV 2021: nello stesso comunicato, per la prima volta, la multinazionale annuncia che i nuovi iMac M1 24 pollici si potranno acquistare in tutti i colori esclusivamente nel negozio Apple Store online.

Più precisamente sarà possibile comprare iMac M1 nei colori verde, rosa, blu e argento sia nei negozi fisici della catena Apple Retail, sia online. In ogni caso tutte e 7 le colorazioni saranno disponibili esclusivamente su Apple Store online. Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se questa limitazione dei colori dei nuovi iMac M1 sarà valida anche per i rivenditori Apple autorizzati e le catene di elettronica o per entrambi, come è probabile.

Occorre rilevare che pur ricordando l’inizio preordini di venerdì 30 aprile per iMac, iPad Pro e Apple TV 2021 Apple non specifica né l’orario di inizio, né il primo giorni di uscita e disponibilità ufficiali. Per quanto concerne l’orario con ogni probabilità la multinazionale di Cupertino si atterrà ai lanci precedenti, inclusi iPhone 12 viola e AirTag della settimana scorsa, quindi con inizio preordini dalle ore 14 in Italia, le 5 del mattino a Cupertino.

Per quanto riguarda invece data di uscita e primo giorno di disponibilità di iMac, iPad Pro e Apple TV 2021 la società indica genericamente la seconda metà di maggio. Nelle scorse ore un leaker e un rivenditore in Regno Unito hanno anticipato che sarà venerdì 21 maggio.

Anche se Apple non lo dichiara espressamente, una riga di codice scoperta da un utente Twitter indica proprio il 21 maggio come primo giorno di iMac, iPad Pro e Apple TV 2021 nei negozi e inizio consegne agli utenti che li preordinano.

Tutto quello che c’è da sapere sulle novità presentate da Apple nell’evento Spring Loaded del 20 aprile è riassunto in questo articolo di macitynet.