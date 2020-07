Nel video Apple promette impatto zero su ambiente e clima a un neonato

Il piano Apple di ridurre a zero l’impatto totale sull’ ambiente entro il 2030 è reso nel nuovo spot di Cupertino con una promessa a un neonato. Filmato e immagini appaiono molto semplici, in realtà il video è realizzato con la meticolosa cura tradizionale, tipica degli spot di Cupertino ed è senza dubbio ad effetto.

Il bimbo che sia chiama Edan, che significa magia, è steso sul letto: la voce maschile fuoricampo che pronuncia la promessa potrebbe essere quella del padre. Ora Edan è troppo piccolo per capire l’ambizioso piano ecologico di Apple, ma un giorno potrà comprenderne sia l’importanza che la portata. La lettura possibile è duplice.

Alla prima visione si ha l’impressione di assistere a una scena quotidiana familiare anche se speciale, perché il padre pronuncia la promessa solenne di accudire e proteggere il neonato fino a quando non sarà in grado di farlo da solo. Proseguendo la visione emerge però anche un altro livello di lettura. Il bimbo non rappresenta solamente la prossima generazione di uomini e donne che vivranno nel pianeta, come noi lasceremo nelle loro mani.

Il neonato è anche la rappresentazione del piano di Apple per l’ ambiente, un progetto delicato, impegnativo che richiederà diversi anni e tanto impegno per arrivare a maturazione ed essere completato. Non a caso il progetto annunciato nelle scorse ore dal colosso di Cupertino prevede impatto zero sull’ambiente entro il 2030, quando Edan compri 10 anni. Il nuovo video Apple con la promessa per l’ ambiente fatta a un neonato è completato da una dichiarazione pubblicata in calce al filmato, che riportiamo qui di seguito tradotta in Italiano:

«Apple è a emissioni zero. Ma questo non è abbastanza.

Abbiamo raggiunto questo obiettivo nell’aprile 2020 e siamo certamente orgogliosi che le nostre strutture, le emissioni aziendali e i viaggi aziendali non contribuiscano con il carbonio al pianeta. Usiamo elettricità rinnovabile al 100% e abbiamo investito nel ripristino di foreste, zone umide e praterie per rimuovere il carbonio in modo naturale.

Tuttavia, tutto questo è solo un punto di partenza. Abbiamo in mente un obiettivo completamente diverso. È una specie di piano audace. Entro il 2030 la nostra intera impronta di carbonio – dalla produzione al trasporto fino al recupero del materiale fuori uso – sarà inesistente. Tutta Apple sarà al 100% carbon neutral. Per fare ciò, utilizzeremo energia rinnovabile e materiali riciclati in tutta la nostra catena di fornitura. Ripristineremo gli ecosistemi naturali in tutto il mondo. E riutilizzeremo il più possibile.

Mentre progettiamo i prodotti più innovativi del mondo, stiamo anche progettando un processo di produzione sostenibile.

Raggiungere davvero lo zero di carbonio facendo amare i prodotti in tutto il mondo: molte persone potrebbero dire che è impossibile. Noi ciciamo che non lo sarà. Tienici d’occhio e guarda».

Tutti i dettagli del nuovo ambizioso piano ecologico di Cupertino sono disponibili in questo articolo.