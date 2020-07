Netflix arriva su Google Nest e Nest Hub Max

Netflix ora è disponibile per lo streaming su Nest Hub di Google e Nest Hub Max, consentendo così all’utente di visionare programmi e serie TV preferite in qualsiasi stanza si disponga di uno smart display del colosso di Mountain View.

Come per qualsiasi altra configurazione Nest, non si dovrà far altro che connettere il proprio account all’interno dell’app Home o su Assistente di Google. Per l’occasione, Google sta anche avviando una campagna di sconti in USA per indurre le persone ad acquistare uno di questi dispositivi, magari da utilizzare in cucina per la visione di contenuti multimediali mentre si pranza, o per il corridoio, come hub di controllo per la casa. Chissà se, e quando, la stessa campagna sarà attivata anche in Italia.

Da notare che l’arrivo di Netflix sui dispositivi Nest non è poi così strano. Ed infatti, tutti i possessori di uno smart display, dopotutto, avevano già la possibilità di riprodurre contenuti in streaming da Hulu, CBS All Access e Disney+, sfruttando Chromecast integrato.

Secondo quanto riferito da più parti, Netflix (e Amazon) sono stati storicamente reticenti a certificare i dispositivi per la visualizzazione dei contenuti, come segnala Engadget. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che Netflix riteneva che la qualità delle immagini su questi dispositivi non fosse all’altezza, o semplicemente la convinzione generale che le persone non avrebbero voluto guardare la TV e i film su un display da 7 o 10 pollici progettato per essere installato ovunque in casa. Del resto, però, Netflix è anche ottimizzato per la visualizzazione su dispositivi più piccoli, come i comuni smartphone.

