Apple collabora per interoperabilità browser e tecnologie web

L’ interoperabilità dei browser e delle tecnologie web è fondamentale, ed è per questo che i principali sviluppatori hanno deciso di impegnarsi a implementare tecnologie web nei propri browser rispettando standard comuni e importanti.

Sebbene ogni browser web vanti sue peculiarità, è essenziale che tutti supportino standard web comuni: i siti dovrebbero essere visualizzati normalmente e i servizi funzionare sempre e perfettamente su qualsiasi browser, indipendentemente dall’applicazione per navigare su internet scelta dall’utente. Apple, Microsoft, Mozilla e Google, così come Bocoup (che si batte per l’accessibilità e l’inclusione) e Igalia (che fornisce consulenza software gratuita e sviluppa il browser VR Wolvic) hanno concordato di migliorare l’interoperabilità in 15 importanti aree chiave.

Il progetto, denominato Interop 2022, ha una sua dashboard dalla quale è possibile verificare il supporto per specifiche tecnologie dei browser principali, sia nelle loro versioni stabili, sia in quelle sperimentali: Chrome, Edge, Firefox e Safari.

Interop è un punto di riferimento concordato tra i rappresentanti delle più importanti implementazioni di browser, un sistema che focalizza l’attenzione su 15 aree chiave. I vendor dei browser più importanti hanno deciso di comune accordo di concentrare la loro attenzione su tali aree, supportando standard web di particolare interesse per gli sviluppatori, quali moduli, codifica, elementi tipografici, CSS e altro ancora.

Apple descrive i dettagli dell’accordo a questo indirizzo; la versione stabile di Safari supporta sulla carta meno tecnologie rispetto ai concorrenti, ma attivando le funzionalità sperimentali (quelle che Apple non ha ancora ufficialmente attivato o funzionalità che per default non sono attive) pareggia il gap con i concorrenti.

“Tutte queste tecnologie sono importanti per Apple e per chiunque lavora con il WebKit (il “motore” di Safari, ndr)”, riferisce la multinazionale di Cupertino. “Abbiamo profondamente a cuore la salute del web, e l’implementazione di interoperabilità negli standard web. Accogliamo con favore la collaborazione con i nostri colleghi di organizzazione per i vari standard web, e con Interop 2022 per rendere il web il più interoperabile possibile”, spiegando che in questo modo “i siti web e le web app funzioneranno al meglio per le persone che contano di più: tutti quelli che usano il web per vivere la propria vita”.

Safari sta perdendo leggermente quote di mercato e si prevede il sorpasso a breve; si prevede che le prossime versioni 100 di Chrome e Firefox rischiano di mandare in tilt numerosi siti web: ecco quando e perché.