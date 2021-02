Apple invita ai corsi per portare le app iPad su Mac

Ancora una volta Apple invita gli sviluppatori a partecipare a una serie di corsi online che spiegano come convertire le app iPad per portarle sui Mac ARM (per ora Mac mini, MacBook Air e MacBook Pro 13″ con processore Apple Silicon M1) in versione nativa. L’invito al workshop intitolato Bring Your iPad App to Mac sta arrivando tramite email , per una serie di appuntamenti che si svolgeranno durante questo mese di febbraio fino alle metà circa di marzo.

Nel testo del messaggio Cupertino spiega che grazie a Catalyst gli sviluppatori possono convertire le app iPad in modo rapido e semplice per trasformarle in app che possono funzionare nativamente sui Mac con processore Apple Silicon M1:

«Mac Catalyst ti consente di portare la tua app esistente per iPad sul Mac. Scopri come ottimizzare la tua app e usa Mac Catalyst per creare un’app Mac nativa che condivide lo stesso progetto e codice sorgente. Esplora le ultime funzionalità di iPadOS 14 che possono farti risparmiare tempo durante questo processo e scopri come incorporare funzionalità e controlli specifici della piattaforma che hanno l’aspetto e si comportano come quelli di AppKit, in modo da poter creare un’app che si sente a casa su Mac».

È possibile partecipare a questi corsi solo per gli sviluppatori che hanno ricevuto l’invito di Apple tramite email, precisando la data e la sessione desiderati tra quelle in programma per svolgersi il 15, 18 e 19 febbraio oppure ancora 8, 10 e 12 marzo, come segnala 9to5Mac. Sempre nell’invito la multinazionale di Cupertino precisa che i partecipanti potranno proporre domande durante la presentazione inoltre, chi lo desidera, può prenotare un appuntamento per consultare di persona un esperto Apple sull’ottimizzazione delle app iPad per convertirle sui computer Apple Silicon.

Periodicamente Apple organizza corsi e workshop per gli sviluppatori: la prima edizione dei corsi per la conversione delle app iPad su Mac è avvenuto a gennaio. Alla fine dello scorso anno Apple ha invitato gli sviluppatori a partecipare ai corsi per sfruttare le nuove funzioni App Clip e widget di iOS 14.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano dei Mac ARM con processore Apple Silicon M1 si parte da questa pagina. Macitynet ha recensito Mac mini con processore Apple M1 in questo articolo, mentre qui trovate la recensione di MacBook Pro 13″ M1.