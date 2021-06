Apple lancerà iPad Air con schermo OLED nel 2022

Apple prevede di rilasciare un iPad da 10,8 pollici con display OLED, forse un modello Air entro il 2022, seguito dal secondo iPad‌ dell’azienda con display OLED nel 2023.

Secondo il rapporto il modello di iPad in programma per il rilascio nel 2022 presenterà uno schermo OLED da 10,8 pollici, suggerendo probabilmente che potrebbe essere iPad Air di quinta generazione. Secondo l’indiscrezione il tabket utilizzerà un pannello OLED rigido che “Impila materiale organico e materiale inorganico in strati alternati per proteggere il materiale organico dall’acqua e dall’ossigeno”. E’ quanto riferito da un nuovo rapporto di The Elec, che però ricordiamo avere un track record non sempre infallibile quanto si è trattato di segnalazione dei piani di Apple.

Guardando al 2023, secondo quanto riferito, Apple starebbe invece pianificando più iPad con un display OLED, che utilizzeranno pannelli flessibili, anziché OLED rigidi. Per gli iPad 2023, l’azienda potrebbe anche implementare la tecnologia LTPO in grado di abilitare la frequenza di aggiornamento ProMotion 120Hz, una funzionalità attualmente esclusiva di iPad Pro.

Per il lancio degli iPad nel 2023, Cupertino potrebbe utilizzare OLED flessibile invece di un pannello OLED rigido. Potrebbe anche cambiare la tecnologia TFT da LTPS a ossido policristallino a bassa temperatura, siglata LTPO, la stessa prevista in arrivo quest’anno sui due modelli top di iPhone 13. Un rapporto separato del maggio scorso, di ETNews, aveva affermato che Apple avrebbe utilizzato i pannelli OLED in “alcuni” modelli di iPad a partire dal prossimo anno, senza specificare quali.

Il rapporto di oggi, che delinea una dimensione dello schermo da 10,86 pollici, probabilmente specifica che sarà proprio un iPad Air‌ ad essere aggiornato al nuovo display OLED. Apple ha aggiornato l’ultima volta iPad Air‌ lo scorso autunno con un design a tutto schermo simile ai modelli Pro e inserendo il processore A14 Bionic di punta.

L’analista di Apple Ming-Chi Kuo ha anche riferito in precedenza che un iPad Air aggiornato nel 2022 avrebbe adottato un display OLED, mentre i mini-LED, appena lanciati lo scorso aprile su iPad Pro‌, sarebbero rimasti esclusivi per gli iPad‌ di fascia alta, dunque i modelli Pro.