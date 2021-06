Nikon Z fc, fuori vintage dentro mirrorless

Ma quanto sono belle le fotocamere vintage? peccato funzionino soltanto col rullino, altrimenti…e invece no, se scegliete la nuova Nikon Z fc avete il meglio dei due mondi: il design infatti è fortemente ispirato alle fotocamere del passato, più precisamente alla leggendaria Nikon FM2 a pellicola del 1982, ma dentro è una mirrorless di ultima generazione.

Pensata principalmente per la fotografia di strada, questa fotocamera usa l’innesto a baionetta Z-Mount e monta un sensore in formato DX da 20.9 MP, accompagnato da una serie di componenti che gli consentono di scattare fotografie in movimento alla velocità di 11 fotogrammi al secondo mantenendo il classico “clic” quando si pigia il pulsante di scatto. C’è poi un monitor ad angolazione variabile che può far comodo sia per le riprese dal basso che per i selfie e una ghiara in alluminio finemente presato per controllare la ripresa manualmente.

Può scattare foto con intervallo ISO da 100 a 51.200 con estensione a 204.800 per le foto e 25.600 per i video, è dotata di sistema AF con rilevamento occhi intelligente e la funzione di rilevamento animali, entrambe introdotte sulla gamma Nikon con le Z 7II e Z 6II, e include 20 opzioni Creative Picture Control che permettono di applicare differenti parametri di tinta, tono e saturazione, in modo da ottenere l’effetto desiderato già in fase di scatto.

Si connette agli smartphone tramite l’app SnapBridge in versione 2.8 che supporta due modi di connessione automatica, il modo Primo piano (che si connette alla fotocamera solo quando viene attivata l’app in modo da risparmiare batteria), e il modo Background, che dispone di una connessione costante per trasferire automaticamente le immagini anche quando l’app non è attivata.

Tra le altre caratteristiche degne di nota segnaliamo la presenza di mirino elettronico con pannello EL organico, registrazione video in 4K UHD, supporto Webcam Utility per usarla come fotocamera Web e supporto all’alimentazione USB con fotocamera accesa e carica USB. Il prezzo non è stato ancora annunciato.