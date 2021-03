iPad con OLED 10,9″ a inizio 2022 e poi OLED su iPad Pro e MacBook Pro 16″?

Il taiwanese DigiTimes continua a corroborare le ultime indiscrezioni secondo le quali Apple è al lavoro su iPad e Mac con display OLED, futuri modelli che dovrebbero arrivare non prima dell’inizio del 2022.

Stando a queste indiscrezioni, il primo dei nuovi dispositivi che sfrutterà display OLED sarà l’iPad da 10,9″, probabilmente una versione aggiornata dell’iPad Air. La produzione di questo nuovo iPad secondo il sito taiwanese dovrebbe partire nel quarto trimestre di quest’anno, e il lancio avvenire a inizio 2022. Oltre all’iPad da 10,9″ Apple starebbe valutando l’uso di display OLED anche per l’iPad Pro da 12,9″ e futuri MacBook Pro da 16″.

“Le nostri fonti riferiscono che il primo dispositivo ad arrivare con il pannello OLED sarà probabilmente l’iPad 10,9″, la cui la produzione in volumi dovrebbe iniziare nel quarto trimestre del 2021 con il rilascio ufficiale nel 2022”, scrive DigiTimes. “Il marchio statunitense, secondo quanto riferito, starebbe altresì considerando di adottare pannelli OLED per gli iPad Pro da 12,9″ e 16″ – 17″ MacBook Pro in programma per il 2022, ma secondo le nostre fonti, non è stata ancora presa una decisione definitiva”.

Da un po’ di tempo a questa parte sono iniziate a circolare indiscrezioni secondo le quali Apple intenderebbe sfruttare pannelli OLED su nuovi dispositivi; in precedenza, si è parlato di una transizione che avrebbe dovuto portare all’adozione di display mini-LED sia su iPad, sia su Mac. Secondo DigiTimes, le due tecnologie coesisteranno fianco a fianco, giacché ognuna di queste ha target di utenza diversi.

Lo stesso DigiTimes aveva in precedenza riferito dell’arrivo di un iPad Pro da 12,9″ con display mini-LED per la prima metà dell’anno e di MacBook Pro da 14″ e 16″ sempre con display mini-LED, per la seconda metà dell’anno.