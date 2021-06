Rumor: Apple userà display OLED in alcuni futuri iPad

Apple avrebbe intenzione di adottare display con tecnologia OLED per “alcuni” modelli di iPad che vedremo il prossimo anno, mossa che arriverebbe dopo l’adozione della tecnologia mini-LED sull’iPad Pro da 12,9″ di quest’anno.

A riferirlo è il coreano ETNews, citando non meglio precisate sue fonti del settore industriale, affermando che, a partire dal 2022, Apple userà i display OLED anziché gli LCD in alcuni modelli di iPad. L’indiscrezione non riporta quali modelli di iPad passeranno da LCD a OLED ma già in precedenza l’analista Ming-Chi Kuo aveva riferito per gli iPad Air di fascia media l’arrivo di display OLED entro il prossimo anno.

Apple – scrive Macrumors – al momento usa i display OLED per gli iPhone top di gamma e alcuni Apple Watch, mentre il resto della famiglia di prodotti usa LCD. Gli OLED nei prodotti Apple sono al momento forniti da Samsung e LG; secondo ETNews questi due fornitori continueranno a essere quelli che forniranno anche i display OLED per i futuri iPad.

Lo scorso mese Apple ha presentato un nuovo iPad da 12,9″ con tecnologia mini-LED che, rispetto all’LCD offre neri più profondi, contrasto e luminosità migliori. Da tempo si vocifera che Apple dovrebbe adottare la tecnologia mini-LED anche sui futuri MacBook Pro che saranno presentati entro quest’anno.

