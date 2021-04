Apple lancia Beats Studio3 edizione Psychworld insieme al rapper Don Toliver

A poche ore dall’evento Apple di primavera ecco arrivare una prima novità dall’azienda di Cupertino: sono le cuffie Beats Studio3 Neon Green, un’edizione limitata di queste cuffie realizzata in collaborazione con il marchio Psychworld e il rapper statunitense Caleb Zackery Toliver (meglio conosciuto con l’appellativo “Don”).

«La palette verde neon di Psychworld porta con sé un’energia entusiasmante in pieno stile “streetwear” (quello stile di abbigliamento casual che è salito alla ribalta negli anni ’90, ndr), e adesso finisce sulle Beats Studio3» si legge nella descrizione del video pubblicato pochi minuti fa su YouTube, dove è possibile dare un’occhiata alla speciale edizione delle cuffie. «La stampa digi-camo fa risaltare le cuffie, mentre la cancellazione attiva del rumore terrà (l’utente) immerso nella musica».

Le cuffie quindi sono sempre loro: le Beats Studio3 senza fili lanciate sul mercato il 4 settembre 2017, con il chip di Apple W1 wireless, tecnologia di ricarica veloce che permette di ottenere fino a 3 ore di riproduzione audio con una ricarica di solamente 10 minuti, autonomia di 22 ore con ANC attivato oppure 40 ore con ANC spento e la sopracitata cancellazione attiva del rumore con tecnologia Pure Adaptive Noise Canceling, e prendono il nome dall’effetto stampato sulla scocca esterna, in verde brillante con effetto camouflage pixellato. Non le trovate sul sito di Apple ma saranno in vendita a partire dalle ore 18:00 italiane di giovedì 22 aprile sul sito ufficiale di Psychworld.

Si espande così la scelta di cuffie sotto il marchio Apple (che ha acquisito Beats il 9 maggio 2014 per 3,2 miliardi di dollari) con l’ennesima variante delle Studio3 personalizzata nell’estetica. Nel febbraio del 2019 Apple ha infatti commercializzato una versione delle Beats Studio3 Wireless dedicate a Neymar e una edizione speciale per il fan dell’NBA, mentre a ottobre 2018 (anche in Italia) la Skyline Collection, a giugno dello stesso anno le Beats Pop Collection e il mese successivo le Beats Decade Collection, senza dimenticare le due edizioni delle cuffie Wireless Solo3 per fare un omaggio al Capodanno cinese e al novantesimo anniversario di Topolino.

Le Beats Studio3 in edizione limitata Neon Green saranno inizialmente disponibili negli Stati Uniti presumibilmente allo stesso prezzo (349,95 dollari) con cui viene venduto il modello tradizionale. Non sappiamo se in futuro saranno in vendita anche in Italia.