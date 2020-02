Mercedes-Benz e smart al Salone di Ginevra 2020

Mercedes-Benz ha confermato la sua presenza al Salone di Ginevra 2020, con varie novità che saranno svelate nel corso della conferenza stampa in programma il 3 marzo, tra queste l’anteprima della nuova Classe E, anche nella variante AMG. Aggiornamento Classe E significa non solo l’implementazione di diverse varianti ibride, una delle quali sarà presentata a Ginevra, ma anche un design più dinamico e sportivo e dispositivi di guida assistita di ultima generazione: Active Distance Assist DISTRONIC, Active Stop-and-Go Assist, Active Steering Assist e altri.

Un upgrade evidente anche negli interni con il volante ridisegnato, disponibile in varie versioni, e il sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience), con due grandi display da 10,25 pollici / 26 cm affiancati con look widescreen. Il produttore evidenzia la crescente elettrificazione della trasmissione spiegando che al Salone di Ginevra sarà anche l’occasione per presentare la variante AMG. GLA completa l’attuale generazione di compatte Mercedes-Benz come ottavo modello della gamma. Il nuovo GLA misura in altezza 1.611 millimetri (1.616 con mancorrente), vale a dire oltre 10 centimetri in più del suo predecessore. La posizione più alta dei sedili, tipica dei SUV, garantisce anche maggiore spazio per la testa nel vano anteriore. Anche lo spazio per le gambe nel vano posteriore cresce, nonostante GLA abbia perso un centimetro e mezzo in lunghezza. Gli elementi di design tipici della guida offroad sono il frontale verticale, gli sbalzi corti davanti e dietro e i cladding protettivi su tutti i lati.

I modelli 4MATIC dispongono di serie del pacchetto tecnico Offroad, che comprende un programma di marcia in più, l’ausilio alla marcia in discesa, un’animazione Offroad nel display multimediale e, in abbinamento ai fari MULTIBEAM LED, una speciale funzione di illuminazione per la guida in fuoristrada. Il baby SUV della Stella debutta con cinque versioni tailor made, realizzate su misura per il mercato italiano: Executive, Business, Sport, Sport Plus e Premium e prezzi a partire da 38.270 euro per GLA 200 d Automatic Executive.

smart: la regina delle citycar è solo full electric

Innovativa, digitale e 100% elettrica: al Salone smart presenta i suoi modelli fortwo, fortwo cabrio e forfour rinnovati, con interventi estetici e digitali. Il design si fonde con una connettività intelligente e trazioni esclusivamente elettriche. La nuova generazione, regala alla regina delle city car quattro esclusive line: pure, passion, pulse e prime, rese ancora più ricche da tre pacchetti dedicati che sottolineano il carattere delle versioni. I prezzi partono da 25.000 euro per la fortwo, 25.649 per la versione a quattro posti forfour, per arrivare a 28.394 con la smart EQ fortwo cabrio.

Marco Polo, il camper compatto collegato in rete

Il camper compatto Mercedes-Benz sotto i riflettori di Ginevra con due intelligenti ‘innovazioni’: il sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) e il nuovo modulo di interfaccia MBAC (Mercedes-Benz Advanced Control), integrato contemporaneamente all’introduzione di MBUX. MBAC consente il la centralizzazione di una serie di funzioni nella zona giorno come le luci o il riscaldamento tramite il display touch nella cabina di pilotaggio o tramite app per smartphone, aprendosi alla domotica intelligente su ruote.

Il concept vehicle Vision AVTR

Il Vision AVTR visto al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas sarà in mostra per la prima volta in Europa a “Meet Mercedes”. La concept car, la cui abbreviazione è ADVANCED VEHICLE TRANSFORMATION, si ispira al film di James Cameron Avatar e offre una interazione completamente nuova tra uomo, macchina e natura. La tecnologia delle batterie utilizza una chimica cellulare organica a base di grafene ed è completamente priva di metalli rari.

