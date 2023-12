Apple MLX è un framework dedicato al machine-learning su Apple Silicon

Il machine learning (ML) team di Apple ha presentato un nuovo framework ML per Apple Silicon denominato MLX o ML Explore, disponibile dopo test effettuati durante l’estate, distribuito su GitHub. Sviluppatori e ingegneri che si occipano di di machine learning possono scaricare modelli di riferimento e perfezionarli per compiti specifici, come eseguire istruzioni o svolgere altre attività.

Awni Hannun, del team ML di Apple, su X definisce il software “un efficiente framework di machine learning, specificatamente pensato per Apple Silicon”. L’idea è di semplificare formazione e deployment di modelli ML per i ricercatori che usano hardware Apple. MLX è un array tipo NumPy (libreria open source per il linguaggio di programmazione Python); non è un prodotto destinato agli utenti ma agli sviluppatori per consentire a questi ultimi di sfruttare il linguaggio che preferiscono.

MLX si ispira a framework esistenti quali PyTorch, Jax e ArrayFire ma integra il supporto alla memoria unificata: gli array possono tenere conto di memoria condivisa e varie attività eseguite senza copiare prima i dati da qualche parte.

“MLX è progettato da ricercatori sul machine learning per ricercatori sul machine learning”, spiega Apple nella documentazione. “Il framework è pensato per essere di facile uso e allo stesso tempo efficiente da addestrare e consentire di implementare modelli”. E ancora: “Intendiamo rendere facile ai ricercatori estendere e migliorare MLX con l’obiettivo di esplorare velocemente nuove idee”.

Just in time for the holidays, we are releasing some new software today from Apple machine learning research.

MLX is an efficient machine learning framework specifically designed for Apple silicon (i.e. your laptop!)

Code: https://t.co/Kbis7IrP80

Docs: https://t.co/CUQb80HGut

— Awni Hannun (@awnihannun) December 5, 2023