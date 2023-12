RAI trasmette in 4K la Prima della Scala

Un Don Carlo inedito sta per fare la sua comparsa. Rai Cultura ha deciso di riprendere in 4K una delle prime rappresentazioni alla Scala, trasmettendola come su Rai 1. Ovviamente, questa scelta garantirà una definizione quattro volte superiore rispetto agli standard televisivi comuni per il Don Carlo di Giuseppe Verdi, che aprirà la stagione del Teatro alla Scala il 7 dicembre 2023.

L’evento sarà catturato da dieci telecamere in alta definizione, supportate da 45 microfoni posizionati nella buca d’orchestra e sul palcoscenico, insieme a 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio3, Rai1 HD (canale 501) e RaiPlay, con la possibilità di essere rivisto per 15 giorni dopo la prima. La trasmissione in 4K sarà disponibile sul canale specifico Rai 4K (numero 210 su Tivusat). Lo spettacolo avrà una durata di oltre tre ore, il programma sarà completo di sottotitoli, mirando a portare il capolavoro di Verdi nelle case degli italiani.

Anche quest’anno, seguendo l’esempio del Boris Godunov del 2022, la trasmissione dell’opera includerà l’audiodescrizione in diretta. Questa caratteristica consentirà alle persone non vedenti o ipovedenti di accedere alle informazioni visive non trasmesse verbalmente, ampliando l’accessibilità al di là dell’opera stessa, coprendo anche gli eventi intorno allo spettacolo.

Grazie agli accordi con Rai Com, numerosi broadcaster di tutto il mondo trasmetteranno l’evento in diretta da Milano. Se siete interessati alla visione, l’inizio della trasmissione è fissata per le 17.45 del 7 dicembre, con l’inizio dello spettacolo alle 18.