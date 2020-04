Apple Music lancia un fondo da 50 milioni di dollari per sostenere le etichette indipendenti

I musicisti sotto l’ala di Apple Music possono stare tranquilli: la multinazionale di Cupertino ha infatti stanziato un fondo anticipato di 50 milioni di dollari destinato alle etichette indipendenti. In questo modo Apple garantisce salari e compensi a tutti gli artisti (e non solo) che in questo periodo di pandemia avrebbero potuto non ricevere il giusto compenso a causa del rallentamento dell’intero business.

Apple ha comunicato la creazione di questo fondo speciale tramite una mail inviata alle case discografiche. Secondo i dettagli di questa comunicazione interna, trapelata in rete, tutte le etichette discografiche indipendenti che hanno un accordo di distribuzione su Apple Music e che guadagnano almeno 10.000 dollari a trimestre beneficeranno di questo fondo.

«Ogni anticipo per i diritti d’autore si baserà sulle entrate precedenti dell’etichetta indipendente e sarà recuperabile in base a quanto ricavato dalla stessa in futuro». Si tratta – spiega Apple – di una concessione fatta in buona fede e che consentirà alle case discografiche di destinare i fondi agli artisti e alle altre operazioni necessarie per proseguire in questo periodo di quarantena.

«Sono tempi difficili per l’industria musicale mondiale. Apple ha una storia lunga e decennale che ruota intorno alla musica ed è orgogliosa di essere in stretta collaborazione con le migliori etichette e artisti di tutto il mondo» aggiunge l’azienda, che si dichiara fortemente interessata ad aiutarli in questo delicato periodo.

Lo conferma anche Rolling Stone: l’industria musicale è stata duramente colpita dalla pandemia di COVID-19. I tour, i concerti e i principali festival come il Coachella Valley Music and Arts Festival 2020 sono stati rimandati o cancellati «La maggior parte dei musicisti guadagna principalmente con i tour live: di conseguenza sono senza lavoro tutti gli addetti ai lavori come i gestori dei vari locali, i tour manager e gli altri membri del team che operano in questo settore».

La scelta di Apple Music di creare un fondo per le etichette indipendenti per garantire pagamenti anticipati è senza dubbio una notizia che verrà accolta positivamente dagli artisti, addetti ai lavori e in generale dal settore della musica che sempre più dipendede per il suo fatturato dai servizi di musica in streaming.

